Sinaloa de Leyva, 23 de noviembre de 2026. Ocho personas fueron detenidas en las inmediaciones del poblado El Platanito, en el municipio de Sinaloa de Leyva, luego de que Fuerzas Especiales del Ejército fueran atacadas con armas de fuego mientras hacían labores de reconocimiento con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

La Defensa, que dio a conocer el hecho la noche del domingo 22 de noviembre, relacionó a los detenidos con los bloqueos registrados en la entidad el pasado día 20.

De acuerdo con la dependencia, los militares repelieron la agresión y lograron la captura del grupo, en el que había un menor de edad.

Arsenal y vehículos asegurados

En el lugar fueron aseguradas una ametralladora calibre .50, un fusil Barrett del mismo calibre y una ametralladora Minimi de 5.56 milímetros, además de seis armas largas, cuatro cortas, cargadores, munición, droga y equipo táctico.

También quedaron a disposición de la autoridad seis vehículos: dos de ellos con blindaje artesanal y uno adaptado con una torreta para montar una ametralladora.

Los detenidos fueron entregados a la Fiscalía General de la República con sede en Culiacán, según informó Aristegui Noticias.

La noche de la captura

El hecho se dio a conocer dos días después de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, el Chapo Isidro, detenido la noche del viernes 20 de noviembre en Guasave por Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, con apoyo de elementos comisionados en la seguridad estatal.

La Defensa lo identifica como jefe de la organización Beltrán Leyva, aliada a la facción de los Mayos del Cártel del Pacífico. En Estados Unidos figura desde febrero de 2025 en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, con una recompensa de hasta cinco millones de dólares.

Tras su detención hubo quema de vehículos y bloqueos en Ahome, Guamúchil, Guasave y Navolato, informó la Defensa, que activó un plan antibloqueo. La dependencia reportó en un primer corte la muerte de cuatro militares y siete presuntos agresores; más tarde, Infobae informó, con base en reportes de autoridades estatales, que la cifra había subido a 21 fallecidos.

Meza Flores fue trasladado en una aeronave militar a la Ciudad de México y llegó a las 5:20 horas del sábado 21 a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO). Según la Defensa, en México existe una orden de aprehensión en su contra y el Gobierno estadounidense ha solicitado su extradición.

El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, calificó la detención en redes sociales como un paso importante hacia la pacificación de Sinaloa.