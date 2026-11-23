Córdoba, Argentina, 23 de noviembre de 2026.- Un juez de Córdoba, Argentina, resolvió que la demanda presentada por asistentes al concierto de Shakira del 14 de diciembre de 2025 en el estadio Mario Alberto Kempes se tramite como proceso colectivo, informó Infobae. El recital se interrumpió antes de terminar por una tormenta eléctrica.

La acción no está dirigida contra la cantante colombiana, sino contra las tres productoras del espectáculo: U J S.A., Jiménez Records S.A.S. y FEG Entretenimientos S.A.

La decisión corresponde al juez Ricardo Guillermo Monfarrell, del Juzgado Civil y Comercial de 5ª Nominación de Córdoba, según el mismo medio. La resolución no establece responsabilidades ni ordena el pago de indemnizaciones; las empresas demandadas podrán responder y presentar pruebas.

Quiénes pueden sumarse

La demanda fue iniciada por aficionados que asistieron al recital y después la asumió la Asociación Civil Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESYAC).

El grupo representado abarca a todas las personas que ingresaron al estadio, con boleto pagado o mediante cortesías, invitaciones o accesos gratuitos. Quedan fuera trabajadores, personal de producción y seguridad, prensa y quienes tuvieron acceso profesional.

Lo que reclaman

Para quienes pagaron su entrada, la asociación pide la devolución del 50% de su valor; para quienes entraron sin pagar, una compensación calculada sobre el precio de referencia de su localidad.

También exige un daño punitivo equivalente a 10.5 canastas básicas totales por asistente, una indemnización por daño moral y medidas preventivas para futuros eventos masivos, como protocolos de información, seguridad, evacuación y contingencias climáticas. De acuerdo con Infobae, el juez advirtió que incluir esa fórmula de cálculo en la demanda no implica que haya sido convalidada.

La versión de los demandantes

Según el relato incorporado al expediente, el espectáculo comenzó con unos 40 minutos de retraso y quedaron pendientes canciones, recursos audiovisuales y parte de la escenografía.

Los demandantes sostienen además que las productoras conocían las alertas amarilla y naranja emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional argentino y aun así confirmaron la función, y denuncian fallas informativas y una evacuación desordenada de miles de personas. Estas afirmaciones deberán probarse en el juicio.

Los reportes publicados no incluyen una postura de la cantante ni de las productoras sobre la resolución.