Querétaro, 23 de noviembre de 2026.- El norte de Querétaro podría registrar este lunes 23 de noviembre lluvias de 25 a 50 milímetros por efecto del frente frío número 8, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundido por medios nacionales.
En esa misma franja de precipitación se encuentran el sur de Nuevo León, el norte y este de Hidalgo, el norte y este de Oaxaca, el suroeste de Campeche y el este de Yucatán.
El pronóstico difundido no precisa acumulados para la capital ni para San Juan del Río.
Querétaro, en el exhorto de Protección Civil
La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) exhortó a la población de ocho entidades —Tamaulipas, Veracruz, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Quintana Roo— a reforzar las medidas de prevención. En el caso de Querétaro, el aviso prevé lluvias fuertes entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes.
Según el SMN, el frente recorre el Golfo de México, el noreste y el oriente del país, e interactúa con un canal de baja presión en el sureste y con la corriente en chorro subtropical. A ello se suma una masa de aire ártico que provoca descenso de temperaturas en el norte, noreste, oriente y centro.
Los acumulados más altos, de 75 a 150 milímetros, se esperan en el sureste de Tamaulipas y en el norte y centro de Veracruz, donde además habrá evento de Norte con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora.