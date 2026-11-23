Ciudad de México, 23 de noviembre de 2026.- La última jornada del torneo regular dejó definidos los cuartos de final del Apertura 2026: Chivas enfrentará a Pachuca, Cruz Azul a León, América a Monterrey y Atlas a Toluca. Los partidos de ida se disputarán el miércoles 25 y el jueves 26 de noviembre, y los de vuelta, el sábado 28 y el domingo 29.
La Liga MX todavía no ha confirmado los horarios ni qué serie se juega cada día.
Así quedan las series
- (1) Chivas vs. (8) Pachuca
- (2) Cruz Azul vs. (7) León
- (3) América vs. (6) Monterrey
- (4) Atlas vs. (5) Toluca
Los equipos ubicados del quinto al octavo puesto serán locales en la ida y los mejor clasificados cerrarán en casa: Chivas en el Estadio Akron, Atlas en el Estadio Jalisco, y Cruz Azul y América como anfitriones de la vuelta.
Si el marcador global termina empatado después de los 180 minutos, avanzará el club con mejor posición en la tabla general.
Una jornada que movió la tabla
Chivas se quedó con el primer lugar al vencer 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Akron, con gol de Efraín Álvarez. El Rebaño terminó con 33 puntos, uno más que la Máquina, que cerró como segunda.
El América, que cayó 1-0 ante Tigres, se sostuvo en el tercer puesto con 30 unidades. Atlas y Toluca ocuparon el cuarto y quinto lugar, respectivamente.
Monterrey, por su parte, aseguró su lugar al imponerse 2-0 a Pumas en Ciudad Universitaria con doblete de Luca Orellano. Con ese triunfo llegó a 27 puntos, terminó sexto y dejó fuera a Tijuana. León y Pachuca completaron el grupo de ocho.
Gallos Blancos de Querétaro no figura entre los clasificados a la fiesta grande.
Las semifinales están programadas, de manera preliminar, para el 2 y 3 de diciembre en la ida, y para el 5 y 6 de diciembre en la vuelta.