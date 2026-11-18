Monterrey, 18 de noviembre de 2026. México venció 1-0 a Jamaica la noche del 17 de noviembre en el Estadio BBVA y avanzó a las semifinales de la Liga de Naciones de la Concacaf con el marcador global empatado 3-3. El criterio de gol de visitante decidió la serie: el Tri había anotado dos tantos en Kingston y Jamaica se fue de Monterrey sin marcar.



El único gol llegó al minuto 35. Julián Quiñones se abrió por la banda derecha y puso el balón para Jesús «Tecatito» Corona, que definió con la zurda. Hasta entonces, el portero jamaicano Jahmali Waite había sostenido a su equipo con dos atajadas en una primera mitad que México dominó sin encontrar la red durante la primera media hora.



El triunfo cortó una racha de tres derrotas consecutivas de la Selección Mexicana y corrigió el 3-2 que Jamaica le había impuesto en el [partido de ida en Kingston](https://rotativo.com.mx/mexico-visita-jamaica-kingston-marquez-debuta-oficial). Para la vuelta, Rafael Márquez hizo cinco cambios en el once titular.



Jamaica tuvo el empate al minuto 44, cuando Renaldo Cephas disparó desviado. En el segundo tiempo México administró la pelota sin generar peligro y el equipo de Rudolph Speid empujó en los minutos finales sin encontrar la portería de Raúl Rangel. Una entrada de Denzel Hall sobre Álvaro Fidalgo se castigó con tarjeta amarilla del árbitro costarricense Juan Gabriel Calderón.



México alineó con Raúl Rangel; Rodrigo Huescas, Jesús Orozco, Israel Reyes y Mateo Chávez; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora; Jesús Corona, Roberto Alvarado y Julián Quiñones. Desde la banca entraron Santiago Sandoval, Kevin Álvarez, Andrés Montaño, Alexis Vega y Armando González.



El Final Four se jugará en marzo de 2027. México enfrentará a Estados Unidos en una semifinal y Canadá se medirá con Panamá en la otra.