Acapulco, 18 de noviembre de 2026. La Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo a Jonathan «N» en cumplimiento de una orden de aprehensión que lo señala como probable responsable del homicidio calificado de Eduardo Flores Salado, periodista localizado sin vida el 14 de noviembre en la zona suburbana del puerto.

La detención ocurrió el 17 de noviembre. Por la noche la dio a conocer la familia del periodista y después la confirmó la Fiscalía, que ejecutó la orden en un operativo de la Policía Investigadora Ministerial con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. El detenido será presentado ante un juez de control, que deberá resolver su situación jurídica.

Sobre el móvil, la Fiscalía informó que hasta ahora no encontró indicios que relacionen el crimen con el trabajo periodístico de Flores Salado ni con un crimen de odio. El subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, Francisco Rodríguez Cisneros, afirmó: «Hay que precisar que lo que ocurre no es consecuencia de su actividad profesional ni periodística». Según el funcionario, la investigación apunta al entorno personal de la víctima y «hay avances importantes y significativos», aunque remitió los resultados a la Fiscalía porque la carpeta es reservada.

La familia no comparte el cierre de esa línea. Flores Salado pertenecía a la comunidad LGBT+, y su hermano, Julio Zenón Flores, planteó: «Pedimos que fuera investigado también desde la perspectiva de crimen de odio».

Conocido como «Lalito», Eduardo Flores tenía más de 20 años en el periodismo. Colaboraba en la plataforma digital y radiofónica Enfoque Informativo Guerrero y antes trabajó en el desaparecido diario Novedades Acapulco. Su cuerpo fue hallado en las inmediaciones de la colonia Canuto Nogueda, cerca de La Sabana.

Periodistas de Acapulco convocaron a una tercera protesta el 18 de noviembre frente a las oficinas de la Fiscalía en el puerto, para exigir que no se descarte ninguna línea de investigación, incluida la de un crimen de odio, y que se reconstruyan las últimas horas de su colega.