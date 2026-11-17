Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- Quienes no le pongan correa a su animal de compañía tendrían que hacerse cargo de los daños que ocurran por esa omisión. Así lo plantea una reforma al Código Civil del Estado de Querétaro que aprobó la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la LXI Legislatura.
La iniciativa, presentada por la diputada María Leonor Mejía Barraza, del Grupo Legislativo del PAN, añade la fracción IV al artículo 1817 y reforma el artículo 1818 del código en materia de responsabilidad animal. Su objetivo es reforzar las obligaciones de quienes cuidan animales de compañía y prevenir situaciones de riesgo tanto para las mascotas como para las personas.
Según explicó la legisladora, la propuesta busca establecer reglas claras de convivencia y corresponsabilidad. Las personas tutoras asumirían las consecuencias y cubrirían los daños o afectaciones que pudieran ocasionarse por no usar la correa.
Mejía Barraza dijo que la medida pretende evitar accidentes, conflictos vecinales y daños a terceros. También busca proteger la integridad de los propios animales en espacios públicos y privados.
“El uso de la correa no solo representa una medida de seguridad, sino también una expresión de cuidado, respeto y compromiso hacia los demás”, sostuvo.
La diputada recordó que los animales de compañía forman parte de las familias. Aportan afecto, bienestar emocional y beneficios para la salud, sobre todo a las personas adultas mayores, para quienes representan una importante fuente de compañía.
“Quienes decidimos integrar a un animal de compañía a nuestra vida asumimos, desde ese momento, una responsabilidad moral y legal que implica garantizarle una vida digna, con cuidado, respeto y libre de cualquier forma de maltrato, abandono o negligencia”, expresó.
Con el aval de la comisión, la iniciativa sigue su curso legislativo. Queda pendiente que el Pleno de la LXI Legislatura la discuta y, en su caso, la apruebe.