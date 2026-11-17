Querétaro, 17 de noviembre de 2026.— Una iniciativa presentada en la LXI Legislatura busca regular el uso de pirotecnia en Querétaro. El objetivo es reducir el daño que causan las detonaciones a la salud de las personas, en especial de sectores vulnerables como quienes son neurodivergentes o tienen hipersensibilidad auditiva, así como a los animales y al medio ambiente.
La propuesta es de la diputada Perla Flores, coordinadora de la fracción del Partido Verde y presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Ella aclaró que la iniciativa no pretende eliminar las tradiciones ni imponer cambios de inmediato. Lo que busca es fijar reglas para reducir poco a poco los efectos negativos de la pirotecnia y promover alternativas tecnológicas y artísticas.
Para lograrlo, plantea una transición gradual en la que se coordinen las autoridades estatales y municipales, respetando lo que le corresponde a cada orden de gobierno.
La legisladora reconoció que la pirotecnia forma parte de numerosas festividades y tiene un importante arraigo cultural. Sin embargo, señaló que su uso genera emisiones contaminantes y ruido impulsivo, y que esto afecta más a los sectores vulnerables.
Mencionó en particular a niñas y niños, personas adultas mayores, personas neurodivergentes y quienes tienen hipersensibilidad auditiva. Para ellos, dijo, las detonaciones pueden provocar angustia, estrés y alteraciones importantes.
La diputada añadió que los estruendos también afectan a los animales de compañía y a la fauna silvestre, por lo que consideró fundamental avanzar hacia celebraciones que también respeten y protejan la vida animal.
Según la diputada, la propuesta busca un equilibrio entre conservar las tradiciones y el derecho de todas las personas a vivir en un entorno sano y seguro. “El derecho a celebrar nuestras tradiciones no debe estar por encima del derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y seguro”, expresó.
“Estoy convencida de que podemos construir un Querétaro donde nuestras tradiciones evolucionen junto con nuestra conciencia ambiental”, afirmó.