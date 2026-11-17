Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- Las obras del tren México-Querétaro en la calle Invierno ya tienen un vocero federal. El Gobierno federal designó para ese papel a Néstor Núñez, director de Vinculación de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó el secretario de Gobierno estatal, Eric Gudiño Torres.

Núñez se encargará de atender las dudas de la ciudadanía y de dar a conocer los avances, los detalles y los alcances del proyecto ferroviario, en particular de las intervenciones previstas en la calle Invierno.

Gudiño Torres dijo que el funcionario se presentaría en Querétaro en una rueda de prensa prevista para este jueves, aunque la fecha aún no está confirmada: “Ya está designada, estará aquí con nosotros. Ojalá se pueda confirmar el día jueves”, señaló.

El secretario explicó que la convocatoria la hará la SICT: “Estaremos ya convocando a través de la propia dependencia federal”.

Según Gudiño Torres, en ese encuentro con medios también se presentarían formalmente las 41 obras que ha confirmado el Gobierno estatal, junto con información sobre las estaciones del proyecto ferroviario.