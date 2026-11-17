Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- La nueva Ley de Movilidad de Querétaro, aprobada por los diputados locales, todavía no está en manos del Gobierno del Estado. Su publicación dependerá de la revisión que haga el Poder Ejecutivo cuando reciba formalmente el documento, informó el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres.

El funcionario dijo que, hasta el momento de su declaración, el Congreso del Estado no había enviado la ley al Gobierno estatal, y que se esperaba que lo hiciera esta semana.

Cuando la reciba, la Secretaría de Gobierno revisará el fondo y la forma del texto, uno de los pasos que deben cumplirse antes de su publicación. De acuerdo con la postura del Ejecutivo, si no surge ningún inconveniente, el Gobierno estatal estará en condiciones de publicarla.

Gudiño Torres reconoció que en la elaboración y la discusión de la ley participaron colectivos ciudadanos, autoridades estatales y representantes de los municipios.

El proyecto también cambió dentro del Congreso: en octubre, las Comisiones Unidas acordaron ajustar el dictamen después de recibir observaciones de diputados.

La postura del Ejecutivo llega después de que organizaciones y colectivos pidieran que la nueva ley se publique lo antes posible.

Esa presión no es nueva: el 1 de abril, colectivos se manifestaron en el Congreso local para pedir que avanzaran varias iniciativas, entre ellas la de movilidad.

El siguiente paso es que el Congreso envíe formalmente la ley al Ejecutivo. El secretario no dio un plazo para terminar la revisión ni una fecha de publicación.