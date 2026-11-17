Pedro Escobedo, 17 de noviembre de 2026. — La estrategia Sinergia por Querétaro aumentó la capacidad de operación de las corporaciones y redujo la incidencia delictiva en el estado, de acuerdo con el fiscal general del Estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández. Lo planteó durante la sesión de la Mesa de Paz de la Región 5, que se celebró en Pedro Escobedo.
La información que difundió la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) sobre el encuentro no precisó cifras, periodos de comparación ni los delitos en los que se registró la baja. Tampoco detalló cuáles fueron los temas prioritarios de la región a los que se dio seguimiento.
El fiscal general expuso los resultados de Sinergia por Querétaro ante mandos de seguridad de la región. rotativo.com.mx
Solo indicó que se buscó reforzar la comunicación y el intercambio de información entre instituciones. El fiscal pidió mantener y reforzar los mecanismos de colaboración entre autoridades para la procuración de justicia en la región.
En la mesa participaron el presidente municipal de Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz; el coronel José Luis Quiñones, jefe de departamento de Petróleos Mexicanos (Pemex); el secretario de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, Miguel Ángel Saldívar Trejo, y el director regional de la Secretaría de Bienestar, Óscar López Galván.
El fiscal general con un elemento policial durante la jornada. rotativo.com.mx
También asistieron Hilda Domínguez Luna, secretaria técnica de la mesa, y representantes de otras instituciones de seguridad. Por la FGEQ estuvieron, además, el vicefiscal regional, Humberto Pérez González, y el vicefiscal de Investigación Científica y Policial, Uriel Guillén Orozco.
Participantes de la Mesa de Paz de la Región 5. rotativo.com.mx
Sinergia por Querétaro quedó incorporada en febrero de este año a la Ley de Seguridad para el Estado de Querétaro. En agosto, a seis meses de esa reforma, De Jesús Hernández reportó más de 3 mil 328 cateos realizados desde enero de 2025 y mil 685 personas detenidas en acciones coordinadas entre autoridades estatales, municipales y federales. La información sobre la sesión de Pedro Escobedo no actualizó esas cifras.