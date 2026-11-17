Querétaro, 17 de noviembre de 2026. Los vecinos de la colonia Casa Blanca podrán deshacerse de objetos en desuso sin dejarlos en la calle.
Del miércoles 25 al viernes 27 de noviembre, el Municipio de Querétaro hará una jornada especial de recolección de tiliches en la zona. La jornada se dio a conocer durante un recorrido del presidente municipal, Felifer Macías, por la colonia.
La colonia también tendrá una intervención integral para retirar grafiti de distintos espacios. El alcalde advirtió que la Guardia Cívica remitirá a los Juzgados Cívicos a quienes sean sorprendidos dañando o rayando propiedades particulares, conforme a la normatividad aplicable.
Retiro de residuos acumulados en la vía pública. rotativo.com.mx
En el recorrido, Macías puso el foco en el escombro. Dijo que dejar bolsas con ese material en la vía pública es una falta de responsabilidad ciudadana.
Explicó que esos residuos no forman parte del servicio habitual de recolección domiciliaria y que las cuadrillas de Servicios Públicos Municipales tienen que atenderlos de forma especial.
Felifer Macías anunció acciones de limpieza y retiro de grafiti en Casa Blanca, además de una jornada para recolectar objetos en desuso. rotativo.com.mx
“Tenemos que hacer en equipo la limpieza de la ciudad, hacer conciencia de lo que nos toca, no saturar a nuestros equipos de Servicios Públicos y hacer responsabilidad entre todos”, señaló.
Según el alcalde, parte de la basura que aparece en avenidas primarias y secundarias se debe al rebolseo. Lo describió como una práctica ajena a la recolección domiciliaria que ensucia los espacios públicos y afecta la imagen urbana.
Personal municipal sube costales con residuos a una camioneta de recolección. rotativo.com.mx
Aunque el personal municipal limpia y recolecta todos los días en toda la ciudad, dijo que hace falta la colaboración de los queretanos para que los residuos no se acumulen en calles y avenidas.
Para reportar acumulación de basura o pedir los servicios de recolección, el alcalde invitó a llamar a la línea 070. Es el mismo número que el Municipio ha promovido para solicitar la recolección gratuita de tiliches; según el secretario de Servicios Públicos, José Armando Presa, ese retiro puede pedirse a domicilio.