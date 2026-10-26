Calle Invierno en Querétaro tendrá paso a desnivel

El túnel irá solo sobre las vías, a la altura de la estación; el Estado aún no cuenta formalmente con el proyecto ejecutivo.

Eric Gudiño Torres, Secretario de Gobierno Estatal, habla durante una entrevista frente a adornos de Día de Muertos

Eric Gudiño Torres, Secretario de Gobierno Estatal, explicó que el túnel de calle Invierno irá solo sobre las vías del tren, a la altura de la estación.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 26, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- El proyecto ferroviario en la calle Invierno, en la capital queretana, contempla un paso a desnivel y no un túnel en toda la zona, informó el Secretario de Gobierno Estatal, Eric Gudiño Torres. La obra forma parte de los trabajos del tren México-Querétaro.

Gudiño Torres explicó que, tras una reunión con autoridades federales, el Gobierno del Estado conoció las características generales de la obra.

“Va a ser un paso deprimido, donde solamente la parte o el túnel va a ser sobre las vías del tren a la altura de la estación”, puntualizó.

Las autoridades estatales ya conocieron la propuesta y recibieron una explicación sobre sus características, pero todavía no cuentan formalmente con el proyecto ejecutivo, precisó el funcionario. El Estado continúa acompañando las reuniones con vecinos de la zona.

Para contribuir a la socialización de los trabajos y mantener informada a la ciudadanía, el Gobierno Estatal solicitó información a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a las instancias encargadas del proyecto federal.

Una de las principales inquietudes ciudadanas se relaciona con posibles daños en viviendas y cimientos, añadió. El Estado planteó a las autoridades federales la necesidad de explicar los aspectos técnicos y garantizar mecanismos de protección.

El titular de la Secretaría de Gobierno agregó que también se pidió información sobre las estaciones de pasajeros previstas en El Marqués y San Juan del Río. Hasta el momento, indicó, no cuentan con datos oficiales formalmente entregados sobre esos proyectos.

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