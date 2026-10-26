SEDESOQ fortalece clubes de adultos mayores en Querétaro

El titular de la dependencia, Ernesto Mejía Botello, visitó el club Unidad Nacional, donde participan 45 personas con servicios de salud, activación física y comedor.

Ernesto Mejía Botello, titular de la SEDESOQ, convive con personas adultas mayores en el club Unidad Nacional, en Querétaro
  • En el club Unidad Nacional participan 45 beneficiarias y beneficiarios.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 26, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) fortalece los espacios de convivencia, atención y desarrollo integral para las personas adultas mayores a través de los clubes que promueven su bienestar físico, emocional y social, explicó su titular, Ernesto Mejía Botello, durante una visita al Club de Personas Adultas Mayores “Unidad Nacional”, en el municipio de Querétaro.

En su mensaje, Mejía Botello indicó: “Querétaro es grande gracias a lo que han hecho por su familia y su comunidad, hoy queremos que ustedes se sientan apapachados y que disfruten porque esta es una forma de agradecer lo que ustedes han hecho por todos nosotros”.

En el espacio participan actualmente 45 beneficiarias y beneficiarios, y su objetivo es impulsar la convivencia, fortalecer los vínculos sociales y fomentar la participación de las personas adultas mayores en actividades grupales, artísticas y culturales, con acompañamiento institucional.

Entre los servicios del club figuran la activación física, con gimnasia adaptada y baile, además de atención médica preventiva y orientación psicológica y nutricional.

El lugar cuenta también con un comedor que proporciona alimentos calientes a sus integrantes.

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