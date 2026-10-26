Querétaro, 26 de octubre de 2026.- La Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Querétaro (SEDESOQ) fortalece los espacios de convivencia, atención y desarrollo integral para las personas adultas mayores a través de los clubes que promueven su bienestar físico, emocional y social, explicó su titular, Ernesto Mejía Botello, durante una visita al Club de Personas Adultas Mayores “Unidad Nacional”, en el municipio de Querétaro.
En su mensaje, Mejía Botello indicó: “Querétaro es grande gracias a lo que han hecho por su familia y su comunidad, hoy queremos que ustedes se sientan apapachados y que disfruten porque esta es una forma de agradecer lo que ustedes han hecho por todos nosotros”.
En el espacio participan actualmente 45 beneficiarias y beneficiarios, y su objetivo es impulsar la convivencia, fortalecer los vínculos sociales y fomentar la participación de las personas adultas mayores en actividades grupales, artísticas y culturales, con acompañamiento institucional.
Entre los servicios del club figuran la activación física, con gimnasia adaptada y baile, además de atención médica preventiva y orientación psicológica y nutricional.
El lugar cuenta también con un comedor que proporciona alimentos calientes a sus integrantes.