Arrancan las coronaciones 2026 de los Clubes del Adulto Mayor en Querétaro

El club El Garambullo, con 258 personas en su padrón, encabezó el inicio estatal; las ceremonias seguirán de forma gradual en clubes de otros municipios.

Una pareja de personas adultas mayores con coronas y bandas doradas posa tras ser reconocida en el club El Garambullo, en Querétaro

Las coronaciones reconocen la participación y la trayectoria de quienes integran los clubes; continuarán de forma gradual en otros municipios.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- Los Clubes del Adulto Mayor de Querétaro comenzaron sus coronaciones 2026 con una primera ceremonia en el club El Garambullo, en el municipio de Querétaro, dentro del programa que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoq) dedica a este sector.

El Garambullo cuenta con 258 personas beneficiarias registradas en su padrón, que participan en actividades orientadas a un envejecimiento activo y saludable.

Una joven coloca una corona a un hombre mayor sentado, junto a una mujer mayor coronada, durante la coronaci\u00f3n en el club El Garambullo, en Quer\u00e9taro El club El Garambullo, en el municipio de Querétaro, encabezó las coronaciones 2026 de los Clubes del Adulto Mayor de la Sedesoq. rotativo.com.mx

La dependencia destacó que los clubes buscan mantener activas a las personas mayores, fortalecer sus habilidades físicas y cognitivas, crear redes de apoyo y ofrecer actividades recreativas, culturales y de activación física para mejorar su calidad de vida.

De acuerdo con la Sedesoq, las coronaciones se realizarán de manera gradual en los clubes ubicados en los distintos municipios del estado, como una tradición que reconoce la participación, el entusiasmo y la trayectoria de quienes forman parte de estos espacios.

La dependencia no precisó el calendario de las siguientes ceremonias, el número total de clubes que participarán ni la identidad de las personas coronadas en El Garambullo. La estrategia se suma a otras acciones estatales de atención al envejecimiento y a los centros del adulto mayor que operan en la capital.

sedesoq gobierno adultos mayores programas sociales

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