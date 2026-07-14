Querétaro, 14 de julio de 2026.- Los Clubes del Adulto Mayor de Querétaro comenzaron sus coronaciones 2026 con una primera ceremonia en el club El Garambullo, en el municipio de Querétaro, dentro del programa que la Secretaría de Desarrollo Social del Estado (Sedesoq) dedica a este sector.
El Garambullo cuenta con 258 personas beneficiarias registradas en su padrón, que participan en actividades orientadas a un envejecimiento activo y saludable.
El club El Garambullo, en el municipio de Querétaro, encabezó las coronaciones 2026 de los Clubes del Adulto Mayor de la Sedesoq. rotativo.com.mx
La dependencia destacó que los clubes buscan mantener activas a las personas mayores, fortalecer sus habilidades físicas y cognitivas, crear redes de apoyo y ofrecer actividades recreativas, culturales y de activación física para mejorar su calidad de vida.
De acuerdo con la Sedesoq, las coronaciones se realizarán de manera gradual en los clubes ubicados en los distintos municipios del estado, como una tradición que reconoce la participación, el entusiasmo y la trayectoria de quienes forman parte de estos espacios.
La dependencia no precisó el calendario de las siguientes ceremonias, el número total de clubes que participarán ni la identidad de las personas coronadas en El Garambullo. La estrategia se suma a otras acciones estatales de atención al envejecimiento y a los centros del adulto mayor que operan en la capital.