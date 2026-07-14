Querétaro, 14 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF) entregó cinco mil 682 despensas durante el primer trimestre de 2026 a cuatro mil 103 familias de los 18 municipios del estado, como parte del Programa de Despensas para Personas Sujetas de Asistencia Social o en Estado de Vulnerabilidad.
La entrega de despensas de "Nosotros Vamos" implica recorridos a pie por caminos de terracería en zonas montañosas del estado. rotativo.com.mx
La entrega se realizó mediante la estrategia "Nosotros Vamos", que lleva los productos de la canasta básica directamente a los domicilios de las familias beneficiarias, sin que estas tengan que trasladarse a un punto de acopio.
El equipo del DIF Estatal Querétaro documenta el recorrido por comunidades de difícil acceso durante la entrega de despensas. rotativo.com.mx
El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, atribuyó la acción a un compromiso de cercanía con la población en situación de vulnerabilidad de los 18 municipios de la entidad.
Un equipo del SEDIF recorre caminos de terracería como parte de "Nosotros Vamos" para llevar despensas directamente a los domicilios. rotativo.com.mx
La dependencia no detalló el criterio con el que se determina qué hogares reciben el apoyo ni la periodicidad de las entregas, lo que explicaría por qué el número de despensas (5,682) es superior al de familias beneficiadas (4,103) en el trimestre.
Una beneficiaria del programa "Nosotros Vamos" recibe su despensa directamente en su domicilio, de manos de personal del SEDIF. rotativo.com.mx
La acción se suma a otras estrategias del DIF en la entidad, como la entrega de apoyos alimentarios en Carrillo Puerto y el refuerzo de la atención a grupos vulnerables en distintos municipios del estado.