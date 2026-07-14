DIF Querétaro entregó 5,682 despensas a 4,103 familias vulnerables

La estrategia "Nosotros Vamos" del SEDIF llevó apoyos alimentarios directamente a los domicilios de familias en vulnerabilidad de los 18 municipios.

Personal del DIF Estatal Querétaro carga una despensa hacia una vivienda en zona serrana de Querétaro

Personal del programa "Nosotros Vamos" traslada despensas a pie hasta viviendas en zonas de difícil acceso del estado.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 14 de julio de 2026.- El Sistema Estatal DIF (SEDIF) entregó cinco mil 682 despensas durante el primer trimestre de 2026 a cuatro mil 103 familias de los 18 municipios del estado, como parte del Programa de Despensas para Personas Sujetas de Asistencia Social o en Estado de Vulnerabilidad.

Brigadistas del DIF Quer\u00e9taro trasladan despensas a pie por terreno serrano La entrega de despensas de "Nosotros Vamos" implica recorridos a pie por caminos de terracería en zonas montañosas del estado. rotativo.com.mx

La entrega se realizó mediante la estrategia "Nosotros Vamos", que lleva los productos de la canasta básica directamente a los domicilios de las familias beneficiarias, sin que estas tengan que trasladarse a un punto de acopio.

Personal del DIF Quer\u00e9taro documenta y traslada despensas en zona serrana El equipo del DIF Estatal Querétaro documenta el recorrido por comunidades de difícil acceso durante la entrega de despensas. rotativo.com.mx

El director general del SEDIF, Óscar Gómez Niembro, atribuyó la acción a un compromiso de cercanía con la población en situación de vulnerabilidad de los 18 municipios de la entidad.

Equipo del DIF Estatal Quer\u00e9taro camina hacia una comunidad para entregar despensas Un equipo del SEDIF recorre caminos de terracería como parte de "Nosotros Vamos" para llevar despensas directamente a los domicilios. rotativo.com.mx

La dependencia no detalló el criterio con el que se determina qué hogares reciben el apoyo ni la periodicidad de las entregas, lo que explicaría por qué el número de despensas (5,682) es superior al de familias beneficiadas (4,103) en el trimestre.

Personal del DIF Estatal Quer\u00e9taro entrega una despensa a una beneficiaria en su domicilio Una beneficiaria del programa "Nosotros Vamos" recibe su despensa directamente en su domicilio, de manos de personal del SEDIF. rotativo.com.mx

La acción se suma a otras estrategias del DIF en la entidad, como la entrega de apoyos alimentarios en Carrillo Puerto y el refuerzo de la atención a grupos vulnerables en distintos municipios del estado.

gobierno sedif apoyos sociales queretaro

Reciente

Bombero de Protección Civil Estatal de Querétaro habla frente a una pipa incendiada mientras compañeros enfrían el tanque con agua, en Pedro Escobedo.
Pedro Escobedo

Controlan incendio de pipas de combustible en una pensión de grúas de Pedro Escobedo

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no se registraron personas lesionadas; el incendio afectó un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores de acero.

La diputada Blanca Benítez Estrada sonríe sentada en su curul durante una sesión del Congreso de Querétaro
Legislatura

Diputada de Morena respalda ampliar candidaturas para mujeres en Querétaro

La diputada morenista Blanca Benítez Estrada consideró necesario ampliar la reserva de candidaturas en los municipios donde ninguna mujer ha ganado la alcaldía.

Integrantes de la mesa directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, de pie ante la bandera nacional, al inicio de la Sesión de Pleno.
Legislatura

Congreso liga participaciones del Fondo Municipal al cobro del predial

La reforma también define con precisión los seis gases que se consideran emisión a la atmósfera para el cobro del impuesto anual.

Diputado Paul Ospital posa junto a médicos tradicionales de Querétaro tras la entrega de constancias en el Congreso del Estado.
Legislatura

Médicos tradicionales reciben constancias en el Congreso de Querétaro

El diputado Paul Ospital anunció la apertura de una mesa de trabajo para construir una agenda legislativa en favor de la medicina tradicional queretana.