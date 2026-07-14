Peñamiller, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Luis Humberto Fernández Fuentes, aspirante a coordinar los Comités Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, sostuvo una asamblea informativa en Peñamiller, donde dialogó con habitantes sobre sus carencias de servicios, caminos y puentes.
Fernández Fuentes planteó que el municipio cuenta con recursos naturales —aceite de orégano, nuez y damiana— que, dijo, no han recibido las herramientas necesarias para producirse de forma sistemática y convertirse en productos económicos para sus habitantes.
En la comunidad de Adjuntas de Higueras, el aspirante afirmó que, a través de lo que llamó "Sueño Queretano", se busca distribuir en todos los municipios los beneficios que atribuye a la Cuarta Transformación.
Habitantes de Peñamiller le señalaron carencias en servicios, así como falta de atención de autoridades estatales y municipales en materia de caminos y puentes. Fernández Fuentes indicó que documentará estas demandas para gestionarlas ante las autoridades correspondientes.
El proceso al que aspira Fernández Fuentes define, mediante encuesta interna de Morena, a la persona que coordinará el comité estatal en Querétaro rumbo a 2027; el partido ha señalado que participarán hasta seis aspirantes designados por el Comité Nacional.
Las promesas de gestión y los beneficios atribuidos al Sueño Queretano corresponden a declaraciones del propio aspirante, sin que hasta el momento exista documento oficial del programa.