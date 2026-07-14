Aspirante de Morena a comité 4T recorre Peñamiller y pide impulso al orégano y la nuez

Habitantes plantearon carencias de servicios y vías; el aspirante ofreció gestionar ante autoridades estatales y municipales.

Luis Humberto Fernández Fuentes habla en asamblea de Morena en Peñamiller

Fernández Fuentes encabezó una asamblea informativa con habitantes de Peñamiller, frente a una lona de Morena.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Peñamiller, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Luis Humberto Fernández Fuentes, aspirante a coordinar los Comités Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, sostuvo una asamblea informativa en Peñamiller, donde dialogó con habitantes sobre sus carencias de servicios, caminos y puentes.

Fernández Fuentes planteó que el municipio cuenta con recursos naturales —aceite de orégano, nuez y damiana— que, dijo, no han recibido las herramientas necesarias para producirse de forma sistemática y convertirse en productos económicos para sus habitantes.

En la comunidad de Adjuntas de Higueras, el aspirante afirmó que, a través de lo que llamó "Sueño Queretano", se busca distribuir en todos los municipios los beneficios que atribuye a la Cuarta Transformación.

Habitantes de Peñamiller le señalaron carencias en servicios, así como falta de atención de autoridades estatales y municipales en materia de caminos y puentes. Fernández Fuentes indicó que documentará estas demandas para gestionarlas ante las autoridades correspondientes.

El proceso al que aspira Fernández Fuentes define, mediante encuesta interna de Morena, a la persona que coordinará el comité estatal en Querétaro rumbo a 2027; el partido ha señalado que participarán hasta seis aspirantes designados por el Comité Nacional.

Las promesas de gestión y los beneficios atribuidos al Sueño Queretano corresponden a declaraciones del propio aspirante, sin que hasta el momento exista documento oficial del programa.

politica morena peñamiller

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