Paso de Mata y Santa Rosa Xajay reciben más de 15 servicios gratuitos

El diputado Edgar Inzunza afirmó que el futuro del municipio lo definirá la ciudadanía y no los acuerdos entre políticos.

Edgar Inzunza habla ante vecinos reunidos en un patio

El diputado Edgar "Güero" Inzunza dirige un mensaje a vecinos durante las jornadas de bienestar en comunidades de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 13 de julio de 2026.- Familias de las comunidades de Paso de Mata y Santa Rosa Xajay tuvieron acceso a más de 15 servicios gratuitos de salud, asesoría, atención ciudadana y apoyos sociales durante las Jornadas de Bienestar que encabezó el diputado local Edgar "Güero" Inzunza Ballesteros.

Durante su mensaje en las comunidades, el legislador afirmó que el futuro de San Juan del Río será definido por su gente y no por decisiones tomadas desde las oficinas o entre acuerdos políticos.

Personas con chalecos entregan verduras a una mujer sobre una mesa con cajas La entrega de alimentos se sumó a los apoyos sociales distribuidos en las comunidades. rotativo.com.mx

"Nos quieren convencer de que el poder se decide en las oficinas, entre acuerdos; pero nosotros estamos convencidos de que el verdadero poder está aquí, con el pueblo, caminando sus calles y escuchando a su gente", expresó.

Familias forman fila junto a mesas de atenci\u00f3n y tinacos bajo un techado Habitantes acuden a los módulos de servicios y apoyos instalados durante la jornada de bienestar. rotativo.com.mx

Las jornadas replican el esquema que el diputado ha llevado a otras localidades del municipio, como la realizada en abril en La Valla, donde también se ofrecieron más de 15 servicios gratuitos en un solo punto.

Una mujer recibe atenci\u00f3n dental en un m\u00f3dulo de salud Los servicios de salud, como la atención dental, formaron parte de los más de 15 servicios gratuitos ofrecidos. rotativo.com.mx

Como en esa entrega, el legislador no detalló el número de familias atendidas, el catálogo completo de los servicios ni el origen de los recursos con que se financian los apoyos.

Edgar Inzunza junto a un hombre que sostiene dos balones de futbol Entrega de material deportivo durante los recorridos del legislador. Uso secundario. rotativo.com.mx

Inzunza Ballesteros sostuvo que su trabajo no responde a intereses particulares, sino al compromiso de construir un mejor San Juan del Río junto a las familias. "No venimos a pedir permiso a los poderosos; venimos a caminar con la gente, porque cuando un pueblo decide ponerse de pie, no hay dinero ni intereses que puedan detenerlo", afirmó.

Edgar Inzunza posa con cuatro vecinos frente a una camioneta de carga El diputado Edgar "Güero" Inzunza con habitantes durante la jornada de bienestar. Uso secundario: composición de foto grupal posada. rotativo.com.mx

El diputado, quien desde el Congreso local ha impulsado posicionamientos como la exigencia de transparencia en los recursos de la JAPAM, señaló que continuará recorriendo colonias y comunidades del municipio para mantener el diálogo con la ciudadanía.

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