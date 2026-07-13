San Juan del Río, 13 de julio de 2026.- Familias de las comunidades de Paso de Mata y Santa Rosa Xajay tuvieron acceso a más de 15 servicios gratuitos de salud, asesoría, atención ciudadana y apoyos sociales durante las Jornadas de Bienestar que encabezó el diputado local Edgar "Güero" Inzunza Ballesteros.
Durante su mensaje en las comunidades, el legislador afirmó que el futuro de San Juan del Río será definido por su gente y no por decisiones tomadas desde las oficinas o entre acuerdos políticos.
La entrega de alimentos se sumó a los apoyos sociales distribuidos en las comunidades. rotativo.com.mx
"Nos quieren convencer de que el poder se decide en las oficinas, entre acuerdos; pero nosotros estamos convencidos de que el verdadero poder está aquí, con el pueblo, caminando sus calles y escuchando a su gente", expresó.
Habitantes acuden a los módulos de servicios y apoyos instalados durante la jornada de bienestar. rotativo.com.mx
Las jornadas replican el esquema que el diputado ha llevado a otras localidades del municipio, como la realizada en abril en La Valla, donde también se ofrecieron más de 15 servicios gratuitos en un solo punto.
Los servicios de salud, como la atención dental, formaron parte de los más de 15 servicios gratuitos ofrecidos. rotativo.com.mx
Como en esa entrega, el legislador no detalló el número de familias atendidas, el catálogo completo de los servicios ni el origen de los recursos con que se financian los apoyos.
Entrega de material deportivo durante los recorridos del legislador. Uso secundario. rotativo.com.mx
Inzunza Ballesteros sostuvo que su trabajo no responde a intereses particulares, sino al compromiso de construir un mejor San Juan del Río junto a las familias. "No venimos a pedir permiso a los poderosos; venimos a caminar con la gente, porque cuando un pueblo decide ponerse de pie, no hay dinero ni intereses que puedan detenerlo", afirmó.
El diputado Edgar "Güero" Inzunza con habitantes durante la jornada de bienestar. Uso secundario: composición de foto grupal posada. rotativo.com.mx
El diputado, quien desde el Congreso local ha impulsado posicionamientos como la exigencia de transparencia en los recursos de la JAPAM, señaló que continuará recorriendo colonias y comunidades del municipio para mantener el diálogo con la ciudadanía.