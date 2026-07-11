Ciudad de México, 11 de julio de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo atribuyó la violencia en Sinaloa al acuerdo "unilateral" que el Departamento de Justicia de Estados Unidos habría alcanzado con una facción del Cártel de Sinaloa para detener a Ismael El Mayo Zambada, y ratificó que no se tolerará que agencias extranjeras operen en México porque representan injerencia y una violación a la soberanía.

En su conferencia de prensa del 10 de julio, la mandataria sostuvo que, cuando el Departamento de Justicia toma acuerdos con un grupo delincuencial frente a otro, eso "genera una traición interna y violencia".

Explicó que el traslado de Zambada a Estados Unidos, secuestrado por otro integrante de la organización con la presunta participación de ese país, provocó una división interna que derivó en un repunte de los hechos violentos en la entidad y en otras partes del país. La violencia en Culiacán ha alcanzado en semanas recientes incluso a figuras de la música regional.

Violencia en Sinaloa, saldo de una traición interna

Sheinbaum señaló que, si las autoridades estadounidenses tenían la ubicación de los objetivos, debieron compartirla para que el Estado mexicano ejecutara las detenciones, con lo que el resultado habría sido distinto.

Como evidencia de la contradicción entre versiones citó que el propio FBI exhibió en una feria la avioneta del traslado como si fuera una operación suya, hecho por el cual el Gobierno federal ya exige al FBI una aclaración formal.

"Es mejor coordinarnos, es mejor colaborar", planteó la presidenta al gobierno y a las agencias de Estados Unidos, y como resultado de ese esquema citó la disminución de 70 por ciento en la entrada de fentanilo hacia territorio estadounidense desde el inicio de su administración.

La mandataria precisó que en lo que va de su gobierno han sido detenidas más de 50 mil personas, entre ellas coordinadores de grupos delincuenciales, lo que ha permitido que los homicidios bajen a 50.4 diarios.

Aclaró que El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán y sus hijos deben estar detenidos porque existen pruebas, y acusó que fue el expresidente Felipe Calderón quien protegió al Cártel de Sinaloa frente a otros grupos, lo que provocó más violencia. Estados Unidos mantiene una recompensa millonaria por los hijos prófugos del capo.

Sheinbaum indicó que el reclamo se tramita a través de la Fiscalía General de la República ante el Departamento de Justicia, sus contrapartes en el caso, y no descartó plantearlo directamente al presidente Donald Trump en su momento.