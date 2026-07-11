Querétaro, 11 de julio de 2026.- Mandos del Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia se sumaron a las autoridades estatales en una nueva sesión de la Mesa de Paz en Querétaro, celebrada en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se dio seguimiento a las acciones operativas e institucionales de la estrategia Sinergia por Querétaro.
El encuentro reunió a las instituciones responsables de la seguridad, la procuración de justicia, la protección civil y la generación de inteligencia en la entidad, con el propósito de revisar las estrategias enfocadas en la prevención del delito, la investigación y la atención de hechos de relevancia para el estado, privilegiando el intercambio oportuno de información.
¿Quiénes integraron la Mesa de Paz en Querétaro?
La reunión fue encabezada por el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y contó con la participación de la Secretaria Técnica de la Mesa para la Construcción de la Paz, Martha Evelia Gutiérrez Grajeda, y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.
Asistieron también el General de Brigada de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, Comandante de la 17/a Zona Militar; el Coronel de la Guardia Nacional Alejandro Macías Cifuentes; el Director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, así como representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado y del Centro Nacional de Inteligencia.
Representantes de los tres órdenes de gobierno al término de la sesión encabezada por el Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández.Fiscalía General del Estado de Querétaro
Seguimiento a las acciones de Sinergia
Durante la sesión, las dependencias participantes evaluaron los avances de las acciones desarrolladas de manera conjunta y las líneas de trabajo para el fortalecimiento de la seguridad en los tres órdenes de gobierno.
La sesión se realiza tres días después de la jornada de cateos simultáneos que dejó diez detenidos en Querétaro, El Marqués, Corregidora y Landa de Matamoros, la acción operativa más reciente difundida bajo el modelo Sinergia.
La estrategia opera desde enero de 2026 como instancia oficial del Sistema Estatal de Seguridad, tras la aprobación unánime de la Legislatura local.
El antecedente inmediato de la mesa con presencia del gabinete ampliado fue la sesión de abril, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri con los alcaldes de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Ezequiel Montes.