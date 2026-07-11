Ejército, Guardia Nacional y CNI sesionan en la Mesa de Paz en Querétaro

La sesión en la Fiscalía General reunió a la 17/a Zona Militar, la Guardia Nacional, el CNI, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Autoridades estatales y federales sesionan en la Mesa para la Construcción de la Paz en la Fiscalía de Querétaro

Integrantes de la Mesa para la Construcción de la Paz durante la sesión en la sede de la Fiscalía General del Estado. Participaron instituciones de seguridad, procuración de justicia, protección civil e inteligencia.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de julio de 2026.- Mandos del Ejército, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia se sumaron a las autoridades estatales en una nueva sesión de la Mesa de Paz en Querétaro, celebrada en la sede de la Fiscalía General del Estado, donde se dio seguimiento a las acciones operativas e institucionales de la estrategia Sinergia por Querétaro.

El encuentro reunió a las instituciones responsables de la seguridad, la procuración de justicia, la protección civil y la generación de inteligencia en la entidad, con el propósito de revisar las estrategias enfocadas en la prevención del delito, la investigación y la atención de hechos de relevancia para el estado, privilegiando el intercambio oportuno de información.

¿Quiénes integraron la Mesa de Paz en Querétaro?

La reunión fue encabezada por el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, y contó con la participación de la Secretaria Técnica de la Mesa para la Construcción de la Paz, Martha Evelia Gutiérrez Grajeda, y del Secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

Asistieron también el General de Brigada de Estado Mayor José Guillermo Lira Hernández, Comandante de la 17/a Zona Militar; el Coronel de la Guardia Nacional Alejandro Macías Cifuentes; el Director de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Javier Amaya Torres, así como representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado y del Centro Nacional de Inteligencia.

Integrantes de la Mesa para la Construcci\u00f3n de la Paz posan frente a la pantalla con los emblemas de la Fiscal\u00eda y de Sinergia por Quer\u00e9taro Representantes de los tres órdenes de gobierno al término de la sesión encabezada por el Fiscal General Víctor Antonio De Jesús Hernández.Fiscalía General del Estado de Querétaro

Seguimiento a las acciones de Sinergia

Durante la sesión, las dependencias participantes evaluaron los avances de las acciones desarrolladas de manera conjunta y las líneas de trabajo para el fortalecimiento de la seguridad en los tres órdenes de gobierno.

La sesión se realiza tres días después de la jornada de cateos simultáneos que dejó diez detenidos en Querétaro, El Marqués, Corregidora y Landa de Matamoros, la acción operativa más reciente difundida bajo el modelo Sinergia.

La estrategia opera desde enero de 2026 como instancia oficial del Sistema Estatal de Seguridad, tras la aprobación unánime de la Legislatura local.

El antecedente inmediato de la mesa con presencia del gabinete ampliado fue la sesión de abril, encabezada por el gobernador Mauricio Kuri con los alcaldes de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Ezequiel Montes.

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