Ciudad de México, 11 de julio de 2026.- Una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de las ondas tropicales 17 y 18 mantendrán las lluvias en México durante este 11 de julio, con precipitaciones fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Las lluvias más severas, de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en el norte, este y sur de Chiapas, así como en el este y sureste de Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones.
Lluvias en México con potencial de inundaciones y deslaves
El organismo advirtió que las precipitaciones pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de originar deslaves, inundaciones y encharcamientos. La temporada ya obligó a emitir avisos en Querétaro por acumulados de hasta 50 milímetros con granizo.
En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país: la onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, y se extenderá a partir de este 11 de julio hacia Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.
Hacia el final del día, el SMN prevé el desarrollo de una zona de baja presión con probabilidad de evolución ciclónica al sureste del golfo de Tehuantepec, sistema que mantiene bajo monitoreo frente a las costas del Pacífico sur mexicano.