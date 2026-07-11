Ondas tropicales 17 y 18 detonan lluvias en México; hasta 150 mm en el sur

El SMN prevé descargas eléctricas y posible granizo en gran parte del país, mientras la onda de calor se extiende a cuatro estados más

Gotas de lluvia caen sobre charcos en una calle empedrada

La lluvia forma charcos sobre una calle empedrada. El SMN prevé precipitaciones fuertes a muy fuertes en gran parte del país por las ondas tropicales 17 y 18. Imagen ilustrativa.

Foto: Ilustrativa / (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Ciudad de México, 11 de julio de 2026.- Una circulación ciclónica, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión y el desplazamiento de las ondas tropicales 17 y 18 mantendrán las lluvias en México durante este 11 de julio, con precipitaciones fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las lluvias más severas, de 75 a 150 milímetros, se concentrarán en el norte, este y sur de Chiapas, así como en el este y sureste de Oaxaca, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en diversas regiones.

Lluvias en México con potencial de inundaciones y deslaves

El organismo advirtió que las precipitaciones pueden incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de originar deslaves, inundaciones y encharcamientos. La temporada ya obligó a emitir avisos en Querétaro por acumulados de hasta 50 milímetros con granizo.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste y norte del país: la onda de calor persistirá en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Michoacán y Oaxaca, y se extenderá a partir de este 11 de julio hacia Nayarit, Jalisco, Colima y Guerrero.

Hacia el final del día, el SMN prevé el desarrollo de una zona de baja presión con probabilidad de evolución ciclónica al sureste del golfo de Tehuantepec, sistema que mantiene bajo monitoreo frente a las costas del Pacífico sur mexicano.

protección civil clima smn lluvias

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