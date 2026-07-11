Querétaro, 11 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) tras ser sorprendido en posesión de un cocodrilo y un tejón en Juriquilla, sobre el boulevard Jurica La Campana, informó la corporación.
De acuerdo con el reporte, se trata de dos crías: un cocodrilo y un tejón mexicano, especie también conocida como coatí y nativa del país. Ambos ejemplares fueron asegurados durante la intervención y puestos a salvo, como ha ocurrido con otros ejemplares de fauna silvestre localizados en la entidad.
Un oficial sostiene la cría de cocodrilo asegurada sobre el boulevard Jurica La Campana. El ejemplar quedó bajo resguardo para su protección.Foto: SSPMQ
Cocodrilo y tejón en Juriquilla: el caso quedó ante la FGR
El detenido, cuya identidad no fue revelada, fue presentado ante la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación jurídica por la presunta posesión ilegal de animales exóticos, ilícito que se persigue en el fuero federal.
La cría de tejón mexicano, especie también conocida como coatí, permanece en brazos de un elemento de la SSPMQ tras el aseguramiento en Juriquilla. Foto: SSPMQ
La corporación municipal precisó que ambos animales quedaron bajo resguardo para su protección, mientras la autoridad federal integra la indagatoria correspondiente.
La intervención se suma a las acciones recientes de la SSPMQ en la capital, entre ellas la recuperación de 388 vehículos robados durante el primer semestre del año.