Atrapan a hombre con un cocodrilo y un tejón en Juriquilla, Querétaro

El detenido fue presentado ante la Fiscalía General de la República, que determinará su situación jurídica por la posesión ilegal de los ejemplares

Policías municipales de Querétaro custodian a un hombre detenido junto a una patrulla

Elementos de la SSPMQ resguardan al hombre detenido en Juriquilla. Fue presentado ante la FGR por la presunta posesión ilegal de dos ejemplares de fauna silvestre.

Foto: SSPMQ
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de julio de 2026.- Un hombre fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) tras ser sorprendido en posesión de un cocodrilo y un tejón en Juriquilla, sobre el boulevard Jurica La Campana, informó la corporación.

De acuerdo con el reporte, se trata de dos crías: un cocodrilo y un tejón mexicano, especie también conocida como coatí y nativa del país. Ambos ejemplares fueron asegurados durante la intervención y puestos a salvo, como ha ocurrido con otros ejemplares de fauna silvestre localizados en la entidad.

Polic\u00eda sostiene en sus manos una cr\u00eda de cocodrilo asegurada en Quer\u00e9taro Un oficial sostiene la cría de cocodrilo asegurada sobre el boulevard Jurica La Campana. El ejemplar quedó bajo resguardo para su protección.Foto: SSPMQ

Cocodrilo y tejón en Juriquilla: el caso quedó ante la FGR

El detenido, cuya identidad no fue revelada, fue presentado ante la Fiscalía General de la República, instancia que determinará su situación jurídica por la presunta posesión ilegal de animales exóticos, ilícito que se persigue en el fuero federal.

Cr\u00eda de tej\u00f3n mexicano descansa en brazos de un elemento de la polic\u00eda de Quer\u00e9taro La cría de tejón mexicano, especie también conocida como coatí, permanece en brazos de un elemento de la SSPMQ tras el aseguramiento en Juriquilla. Foto: SSPMQ

La corporación municipal precisó que ambos animales quedaron bajo resguardo para su protección, mientras la autoridad federal integra la indagatoria correspondiente.

La intervención se suma a las acciones recientes de la SSPMQ en la capital, entre ellas la recuperación de 388 vehículos robados durante el primer semestre del año.

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