Cae en Puebla hombre buscado por un secuestro de 1996 en Querétaro

La orden de aprehensión contra Álvaro "N", de 66 años, fue librada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Querétaro.

Álvaro "N", con los ojos cubiertos, tras su detención por un secuestro de 1996 en Querétaro

Álvaro "N", de 66 años, permanece bajo custodia tras su detención en Tlacuilotepec, Puebla. Es señalado como probable partícipe en un secuestro cometido en 1996 en Querétaro.

Foto: FGE
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de julio de 2026.- Un hombre de 66 años, identificado como Álvaro "N", fue detenido en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, por su probable participación en un secuestro de 1996 en Querétaro, un caso que permaneció abierto durante tres décadas, informaron las fiscalías de ambos estados.

La captura se concretó el 9 de julio, cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión librada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Querétaro, a solicitud de colaboración de la Fiscalía queretana.

¿Qué se sabe del secuestro de 1996 en Querétaro?

De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada en marzo de 1996 por varios sujetos armados, privada de la libertad y mantenida en cautiverio durante aproximadamente tres semanas. En ese lapso, sus familiares recibieron llamadas en las que se exigió el pago de un rescate.

Con base en el mandamiento judicial, la Fiscalía de Querétaro solicitó el apoyo de las autoridades poblanas para realizar actos de investigación orientados a ubicar y detener al probable responsable, lo que derivó en su localización en Tlacuilotepec, en la Sierra Norte de Puebla.

Entrega a la Fiscalía de Querétaro

Tras el aseguramiento, Álvaro "N" fue entregado formalmente a elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que quedó a cargo de su traslado y de la continuación del procedimiento legal ante el juzgado que lo requiere.

La coordinación interestatal ha permitido a la autoridad queretana concretar capturas fuera de la entidad en otros casos de plagio, como la de un cuarto implicado en un secuestro de 2020, detenido en Cuautla, Morelos. En junio pasado, un operativo con corporaciones de tres entidades permitió liberar a una víctima de secuestro y detener a siete personas por hechos ocurridos en Colón.

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