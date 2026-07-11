Querétaro, 11 de julio de 2026.- Un hombre de 66 años, identificado como Álvaro "N", fue detenido en el municipio de Tlacuilotepec, Puebla, por su probable participación en un secuestro de 1996 en Querétaro, un caso que permaneció abierto durante tres décadas, informaron las fiscalías de ambos estados.
La captura se concretó el 9 de julio, cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla cumplimentó una orden de aprehensión librada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal del Partido Judicial de Querétaro, a solicitud de colaboración de la Fiscalía queretana.
¿Qué se sabe del secuestro de 1996 en Querétaro?
De acuerdo con la investigación, la víctima fue interceptada en marzo de 1996 por varios sujetos armados, privada de la libertad y mantenida en cautiverio durante aproximadamente tres semanas. En ese lapso, sus familiares recibieron llamadas en las que se exigió el pago de un rescate.
Con base en el mandamiento judicial, la Fiscalía de Querétaro solicitó el apoyo de las autoridades poblanas para realizar actos de investigación orientados a ubicar y detener al probable responsable, lo que derivó en su localización en Tlacuilotepec, en la Sierra Norte de Puebla.
Entrega a la Fiscalía de Querétaro
Tras el aseguramiento, Álvaro "N" fue entregado formalmente a elementos de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que quedó a cargo de su traslado y de la continuación del procedimiento legal ante el juzgado que lo requiere.
La coordinación interestatal ha permitido a la autoridad queretana concretar capturas fuera de la entidad en otros casos de plagio, como la de un cuarto implicado en un secuestro de 2020, detenido en Cuautla, Morelos. En junio pasado, un operativo con corporaciones de tres entidades permitió liberar a una víctima de secuestro y detener a siete personas por hechos ocurridos en Colón.