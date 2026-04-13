Mesa de Coordinación en Querétaro: alcaldes de SJR, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Ezequiel Montes acuden con Kuri

El Fiscal Víctor Hernández y mandos militares revisaron avances de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Mesa de Coordinación para la Paz en Querétaro con el gobernador Kuri, el Fiscal Hernández y alcaldes de cuatro municipios

Mandos del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y gabinete estatal participaron en la revisión de la estrategia Sinergia por Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 13 de abril de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González encabezó una nueva sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad en Querétaro, en la que participaron el Fiscal General del Estado, Víctor Antonio De Jesús Hernández, los presidentes municipales de San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, así como mandos federales del Ejército, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República.

La reunión revisó avances en materia de procuración de justicia bajo la estrategia Sinergia por Querétaro, sin que se hicieran públicas cifras delictivas actualizadas ni metas operativas concretas para los próximos meses.

La sesión sigue al esquema de trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno que el estado ha sostenido desde 2021 y que las autoridades presentan como pieza central del modelo de seguridad queretano.

La presencia de cuatro alcaldes de municipios del corredor sur —San Juan del Río, Pedro Escobedo, Tequisquiapan y Ezequiel Montes— marcó el énfasis territorial del encuentro, una zona que ha concentrado operativos interinstitucionales en meses recientes.

Hasta el momento, ninguna de las dependencias participantes ha emitido postura sobre el contenido específico de los acuerdos operativos derivados de la sesión.

Por San Juan del Río acudió el alcalde Roberto Carlos Cabrera Valencia; por Pedro Escobedo, Juan Alberto Nava Cruz; por Tequisquiapan, Héctor Iván Magaña Rentería; y por Ezequiel Montes, Iván Reséndiz Ramírez.

Mesa de Coordinaci\u00f3n para la Paz en Quer\u00e9taro con el gobernador Kuri, el Fiscal Hern\u00e1ndez y alcaldes de cuatro municipios Mandos del Ejército, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República y gabinete estatal participaron en la revisión de la estrategia Sinergia por Querétaro. rotativo.com.mx

La representación federal estuvo a cargo del general de brigada José Guillermo Lira Hernández, comandante de la 17ª Zona Militar; el general brigadier Ricardo Meléndrez Cervantes, coordinador estatal de la Guardia Nacional; el delegado de la FGR en Querétaro, Javier Rodríguez Uribe; y el jefe de la Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Jesús Julio Félix Nicols. Por el gabinete estatal participaron el secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández.

El Fiscal De Jesús Hernández planteó que la articulación interinstitucional ha permitido fortalecer la operatividad y generar resultados en la investigación y persecución de delitos, sin precisar indicadores específicos del trimestre.

La sesión más reciente con datos públicos fue la del 4 de diciembre pasado, cuando la propia Fiscalía reportó una disminución del 30% en delitos patrimoniales asociados al robo con violencia.

La ausencia de cifras públicas nuevas en la sesión de este lunes contrasta con el formato de comunicación de cierres trimestrales que el gobierno estatal ha empleado en otras Mesas.

El antecedente inmediato del modelo es el reconocimiento federal a la coordinación queretana que el secretario federal Omar García Harfuch sostuvo con Kuri González en mayo pasado, así como la mejoría de 18 puntos en la percepción de seguridad de la capital queretana medida por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI a inicios de año.

En ese contexto, las Mesas de Coordinación funcionan como espacio de revisión operativa periódica entre dependencias, aunque su seguimiento público depende de la información que cada participante decida hacer pública al cierre de la sesión.

Las autoridades coincidieron en mantener una comunicación constante para responder a las demandas de seguridad ciudadana, sin precisar fechas para una próxima rendición pública de resultados ni nuevos despliegues operativos en los municipios representados.

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