Querétaro refuerza cooperación con el FBI en seguridad

Kuri González y agregados del FBI acuerdan agenda de capacitación policial en Querétaro.

Reunión del gobernador de Querétaro Mauricio Kuri con agregados del FBI en México sobre cooperación en seguridad en Casa de la Corregidora

El gobernador Mauricio Kuri González durante la reunión de trabajo con los agregados policiales del FBI en Casa de la Corregidora.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 27, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 27 de marzo de 2026. — El intercambio de información de inteligencia y la capacitación de los cuerpos policiales de Querétaro serán reforzados mediante una agenda de trabajo conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

El gobernador Mauricio Kuri González encabezó una reunión con el agregado policial del FBI en México, Tenoch Aguilar, y el subagregado Aaron Mulroy, en las instalaciones de Casa de la Corregidora, con el objetivo de dar continuidad a los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad.

La entidad ha mantenido una política de vinculación con agencias internacionales como parte de su estrategia para profesionalizar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

No es la primera vez que Querétaro busca respaldo técnico externo; en años recientes, la capacitación policial en el estado ha incluido programas con organismos federales y cooperación con instancias de otros países para el fortalecimiento de protocolos operativos.

En el encuentro participó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, quien forma parte de la mesa de seguimiento a la agenda bilateral.

El esquema de colaboración contempla la profesionalización del personal encargado de tareas de seguridad en los 18 municipios, así como el intercambio de información entre la SSC y el FBI para mejorar la capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto.

Querétaro se ubica en un corredor geográfico estratégico del Bajío, zona que en los últimos años ha registrado presión de grupos del crimen organizado.

La cooperación con una agencia del calibre del FBI representa un recurso adicional para las corporaciones locales en un contexto donde la seguridad en Querétaro exige herramientas de inteligencia más sofisticadas que las disponibles a nivel estatal.

Los alcances específicos de la agenda de trabajo, incluyendo plazos y áreas prioritarias de capacitación, no fueron detallados públicamente tras la reunión.

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