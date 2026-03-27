Querétaro, 27 de marzo de 2026. — El intercambio de información de inteligencia y la capacitación de los cuerpos policiales de Querétaro serán reforzados mediante una agenda de trabajo conjunta con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.
El gobernador Mauricio Kuri González encabezó una reunión con el agregado policial del FBI en México, Tenoch Aguilar, y el subagregado Aaron Mulroy, en las instalaciones de Casa de la Corregidora, con el objetivo de dar continuidad a los mecanismos de colaboración bilateral en materia de seguridad.
La entidad ha mantenido una política de vinculación con agencias internacionales como parte de su estrategia para profesionalizar a los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
No es la primera vez que Querétaro busca respaldo técnico externo; en años recientes, la capacitación policial en el estado ha incluido programas con organismos federales y cooperación con instancias de otros países para el fortalecimiento de protocolos operativos.
En el encuentro participó el secretario de Seguridad Ciudadana, Iován Elías Pérez Hernández, quien forma parte de la mesa de seguimiento a la agenda bilateral.
El esquema de colaboración contempla la profesionalización del personal encargado de tareas de seguridad en los 18 municipios, así como el intercambio de información entre la SSC y el FBI para mejorar la capacidad de respuesta ante delitos de alto impacto.
Querétaro se ubica en un corredor geográfico estratégico del Bajío, zona que en los últimos años ha registrado presión de grupos del crimen organizado.
La cooperación con una agencia del calibre del FBI representa un recurso adicional para las corporaciones locales en un contexto donde la seguridad en Querétaro exige herramientas de inteligencia más sofisticadas que las disponibles a nivel estatal.
Los alcances específicos de la agenda de trabajo, incluyendo plazos y áreas prioritarias de capacitación, no fueron detallados públicamente tras la reunión.