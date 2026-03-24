Querétaro, 24 de marzo de 2026. — La Policía de Investigación del Delito en Querétaro alcanzó un récord histórico de 958 aspirantes en su más reciente proceso de reclutamiento, más de 600 registros por encima del año previo, al tiempo que se posicionó como la corporación policial con mejor salario en la entidad, informó el fiscal general Víctor Antonio de Jesús Hernández durante su informe de actividades.

El crecimiento no se limita al interés de los aspirantes. Desde el arranque de la actual administración, la Fiscalía incorporó 72 suboficiales de investigación, cifra que representa un incremento del 132% respecto al periodo anterior y que ha permitido reducir un déficit heredado de más de 100 elementos.

En conjunto, el número de policías de investigación en activo creció 22%, un ritmo que contrasta con la dificultad que enfrentan otras entidades para cubrir vacantes en sus corporaciones ministeriales.

"Es la mejor pagada del estado y prácticamente del país", señaló el fiscal al referirse a la remuneración que ofrece la corporación. Hernández atribuyó el salto en aspirantes a la confianza generada por las condiciones laborales y anunció que la convocatoria permanecerá abierta con procesos de selección especializados.

Formación y profesionalización refuerzan a la Fiscalía de Querétaro

La apuesta no se agota en el reclutamiento. Durante el periodo, 32 elementos obtuvieron el grado de técnico superior universitario, mientras que 173 personas se registraron como aspirantes a fiscal —un repunte del 52%— y 64 se inscribieron en la especialidad en procuración de justicia, la segunda generación más nutrida en nueve años.

En total, la Fiscalía sumó 155 nuevos servidores públicos hasta alcanzar una plantilla de mil 705 trabajadores. Se realizaron 82 acciones de profesionalización con más de dos mil participantes, y las certificaciones ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (Conocer) aumentaron 22%, con 234 personas incorporadas al registro nacional.

Un curso federal para aspirantes a técnico superior universitario como policía investigador, transmitido a distancia en tiempo real, alcanzó a 577 integrantes de corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Otros 38 servidores públicos concluyeron la maestría en procuración de justicia.

¿Qué tan cerca está Querétaro de la acreditación internacional CALEA?

La corporación reporta un avance del 82% en el cumplimiento de los estándares de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA), con sede en Virginia, Estados Unidos.

De concretarse, Querétaro se sumaría al reducido grupo de corporaciones latinoamericanas con certificación global en estándares policiales.

En paralelo, el Centro de Evaluación y Control de Confianza renovó su acreditación nacional y aplicó más de seis mil evaluaciones psicológicas, 27% más que el periodo anterior.

Se desarrollaron cuatro procesos de acreditación interna —uno más que el año previo— con énfasis en desaparición de personas, procesamiento del lugar de intervención y feminicidio, alcanzando 108 elementos capacitados.

Con apoyo internacional, 44 policías fortalecieron habilidades en análisis criminal y 49 servidores públicos recibieron capacitación en investigación, liderazgo y gestión jurídica. Personal pericial participó en foros internacionales de balística.