Huachicoleros de la Méx-Qro acumulan cargos por soborno y documentos falsos en San Juan del Río

La SSPM formalizó cargos por cohecho, documentación falsa y NIV alterados contra los mismos detenidos del operativo nocturno.

Tractocamiones con cisterna asegurados por la Policía Municipal de San Juan del Río en operativo contra huachicoleros en carretera 57 Querétaro

Los siete detenidos, originarios de cuatro estados, acumulan cargos por huachicol, documentos falsos y cohecho ante la Fiscalía General del Estado.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — Los mismos siete hombres detenidos la noche del jueves en la autopista México-Querétaro con una pipa cargada de presunto huachicol acumularon nuevos cargos ante la Fiscalía General del Estado: además del trasiego de combustible ilícito, la Policía Municipal de San Juan del Río los acusa de circular con documentación falsa y números de identificación vehicular alterados, y uno de ellos intentó sobornar a los agentes con tres mil pesos durante la revisión en la comunidad de El Rodeo.

El operativo de seguimiento se activó tras un reporte al 9-1-1 que alertaba sobre dos tractocamiones acoplados con cisterna que avanzaban sobre la carretera federal 57 custodiados por una camioneta que obstruía el carril a otros conductores.

Tractocamiones con cisterna asegurados por la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo en operativo contra huachicoleros en carretera 57 Quer\u00e9taro Los dos tractocamiones acoplados con cisterna presentaban permisos provisionales sin registro y números de identificación vehicular alterados.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR) interceptaron la caravana en El Rodeo, donde la inspección de vehículos con huachicol en San Juan del Río reveló permisos provisionales sin registro ante ninguna autoridad y NIV con alteraciones evidentes.

La actitud de los detenidos durante la revisión escaló rápidamente. Ante la intervención policial, el grupo adoptó una postura confrontacional y uno de los hombres ofreció el dinero a los uniformados para que los dejaran retirarse con los vehículos. La intentona no prosperó y derivó en el cargo adicional de cohecho.


Tractocamiones con cisterna asegurados por la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo en operativo contra huachicoleros en carretera 57 Quer\u00e9taro Los siete detenidos, originarios de cuatro estados, acumulan cargos por huachicol, documentos falsos y cohecho ante la Fiscalía General del Estado.

Siete estados de origen, un mismo destino: la Fiscalía de Querétaro

Los siete masculinos —originarios de Hidalgo, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México— fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con los delitos de uso de documentación falsa, desobediencia y resistencia de particulares, y cohecho. Los dos tractocamiones con cisterna y la camioneta de escolta quedaron asegurados.

La noche del jueves, ese mismo grupo había sido interceptado en el kilómetro 157 de la autopista Méx-Qro, zona de Cerro Partido, con una unidad Kenworth que transportaba 45 mil litros de presunto combustible robado y armas de fuego en la camioneta escolta.

Tractocamiones con cisterna asegurados por la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo en operativo contra huachicoleros en carretera 57 Quer\u00e9taro Los dos tractocamiones acoplados con cisterna presentaban permisos provisionales sin registro y números de identificación vehicular alterados.

En ese momento, una segunda pipa logró escapar del operativo pese a la intervención de elementos de la Guardia Nacional (GN), División Carreteras, y su paradero sigue sin confirmarse.

¿Qué pasa cuando un detenido intenta sobornar a un policía municipal en Querétaro?

El cohecho activo —ofrecer dádivas a un servidor público para que omita un acto de su función— está tipificado en el Código Penal del Estado de Querétaro con penas de uno a ocho años de prisión.

Cometido en flagrancia, frente a varios testigos uniformados y en el marco de un operativo documentado, configura uno de los supuestos de mayor facilidad probatoria para el Ministerio Público.

Tractocamiones con cisterna asegurados por la Polic\u00eda Municipal de San Juan del R\u00edo en operativo contra huachicoleros en carretera 57 Quer\u00e9taro Los dos tractocamiones acoplados con cisterna presentaban permisos provisionales sin registro y números de identificación vehicular alterados.

Los cargos se suman a los derivados del trasiego de hidrocarburos, cuya investigación principal lleva la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un delito federal contra el patrimonio de la nación.

La Fiscalía General del Estado no ha confirmado al momento si se solicitaría vinculación a proceso por la totalidad de los cargos acumulados en ambas detenciones.

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