San Juan del Río, 20 de marzo de 2026. — Los mismos siete hombres detenidos la noche del jueves en la autopista México-Querétaro con una pipa cargada de presunto huachicol acumularon nuevos cargos ante la Fiscalía General del Estado: además del trasiego de combustible ilícito, la Policía Municipal de San Juan del Río los acusa de circular con documentación falsa y números de identificación vehicular alterados, y uno de ellos intentó sobornar a los agentes con tres mil pesos durante la revisión en la comunidad de El Rodeo.

El operativo de seguimiento se activó tras un reporte al 9-1-1 que alertaba sobre dos tractocamiones acoplados con cisterna que avanzaban sobre la carretera federal 57 custodiados por una camioneta que obstruía el carril a otros conductores.

Los dos tractocamiones acoplados con cisterna presentaban permisos provisionales sin registro y números de identificación vehicular alterados.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM-SJR) interceptaron la caravana en El Rodeo, donde la inspección de vehículos con huachicol en San Juan del Río reveló permisos provisionales sin registro ante ninguna autoridad y NIV con alteraciones evidentes.

La actitud de los detenidos durante la revisión escaló rápidamente. Ante la intervención policial, el grupo adoptó una postura confrontacional y uno de los hombres ofreció el dinero a los uniformados para que los dejaran retirarse con los vehículos. La intentona no prosperó y derivó en el cargo adicional de cohecho.





Los siete detenidos, originarios de cuatro estados, acumulan cargos por huachicol, documentos falsos y cohecho ante la Fiscalía General del Estado.

Siete estados de origen, un mismo destino: la Fiscalía de Querétaro

Los siete masculinos —originarios de Hidalgo, Michoacán, Veracruz y Ciudad de México— fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado con los delitos de uso de documentación falsa, desobediencia y resistencia de particulares, y cohecho. Los dos tractocamiones con cisterna y la camioneta de escolta quedaron asegurados.

La noche del jueves, ese mismo grupo había sido interceptado en el kilómetro 157 de la autopista Méx-Qro, zona de Cerro Partido, con una unidad Kenworth que transportaba 45 mil litros de presunto combustible robado y armas de fuego en la camioneta escolta.

Los dos tractocamiones acoplados con cisterna presentaban permisos provisionales sin registro y números de identificación vehicular alterados.

En ese momento, una segunda pipa logró escapar del operativo pese a la intervención de elementos de la Guardia Nacional (GN), División Carreteras, y su paradero sigue sin confirmarse.

¿Qué pasa cuando un detenido intenta sobornar a un policía municipal en Querétaro?

El cohecho activo —ofrecer dádivas a un servidor público para que omita un acto de su función— está tipificado en el Código Penal del Estado de Querétaro con penas de uno a ocho años de prisión.

Cometido en flagrancia, frente a varios testigos uniformados y en el marco de un operativo documentado, configura uno de los supuestos de mayor facilidad probatoria para el Ministerio Público.

Los dos tractocamiones acoplados con cisterna presentaban permisos provisionales sin registro y números de identificación vehicular alterados.

Los cargos se suman a los derivados del trasiego de hidrocarburos, cuya investigación principal lleva la Fiscalía General de la República (FGR) por tratarse de un delito federal contra el patrimonio de la nación.

La Fiscalía General del Estado no ha confirmado al momento si se solicitaría vinculación a proceso por la totalidad de los cargos acumulados en ambas detenciones.