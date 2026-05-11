Cae en colonia Carretas hombre requerido por Jalisco desde 2023

Sinergia localiza en colonia Carretas a requerido por Jalisco; la orden data de 2023

Agentes de la Policía de Investigación del Delito durante operativo Sinergia en Querétaro capital; colonia Carretas, mayo 2026

Elementos de la Policía de Investigación del Delito verifican identidades durante inspección vehicular en la capital queretana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero May 11, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 11 de mayo de 2026. —Una orden de aprehensión librada en Jalisco casi tres años atrás alcanzó a Marco Antonio "N" en la colonia Carretas de la capital queretana, donde fue localizado durante una inspección preventiva a una camioneta.

La Fiscalía General del Estado, mediante la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios y el esquema Sinergia, ejecutó el mandamiento emitido el 26 de junio de 2023 por autoridades jaliscienses por el delito de lesiones.

El arresto ocurrió cuando elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaban la revisión vehicular. Al verificar la identidad del copiloto —quien se identificó como Marco Antonio "N"—, los agentes consultaron las bases institucionales y confirmaron el mandamiento vigente.

La estrategia Sinergia por Querétaro reportó 2 mil 511 diligencias ejecutadas en el primer trimestre de 2026, cifra que la Fiscalía presentó como indicador de la escala actual del esquema, el cual se extiende también a la ejecución de órdenes giradas por entidades vecinas.

No es el primer caso reciente. El 23 de abril pasado, otra detención interestatal bajo Sinergia aprehendió en la colonia San José el Alto a Hugo Marcelo "N", requerido por la Ciudad de México por robo agravado contra una empresa comercial.

Marco Antonio "N" fue informado de sus derechos en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar el proceso penal. La Fiscalía General del Estado no precisó si el imputado será trasladado a Jalisco o si la audiencia inicial se realizará ante juez de control en Querétaro.

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