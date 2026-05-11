Cae en colonia Carretas hombre requerido por Jalisco desde 2023

Querétaro, 11 de mayo de 2026. —Una orden de aprehensión librada en Jalisco casi tres años atrás alcanzó a Marco Antonio "N" en la colonia Carretas de la capital queretana, donde fue localizado durante una inspección preventiva a una camioneta.
La Fiscalía General del Estado, mediante la Unidad Especializada de Investigación de Homicidios y el esquema Sinergia, ejecutó el mandamiento emitido el 26 de junio de 2023 por autoridades jaliscienses por el delito de lesiones.
El arresto ocurrió cuando elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaban la revisión vehicular. Al verificar la identidad del copiloto —quien se identificó como Marco Antonio "N"—, los agentes consultaron las bases institucionales y confirmaron el mandamiento vigente.
La estrategia Sinergia por Querétaro reportó 2 mil 511 diligencias ejecutadas en el primer trimestre de 2026, cifra que la Fiscalía presentó como indicador de la escala actual del esquema, el cual se extiende también a la ejecución de órdenes giradas por entidades vecinas.
No es el primer caso reciente. El 23 de abril pasado, otra detención interestatal bajo Sinergia aprehendió en la colonia San José el Alto a Hugo Marcelo "N", requerido por la Ciudad de México por robo agravado contra una empresa comercial.
Marco Antonio "N" fue informado de sus derechos en el lugar y puesto a disposición de la autoridad competente para continuar el proceso penal. La Fiscalía General del Estado no precisó si el imputado será trasladado a Jalisco o si la audiencia inicial se realizará ante juez de control en Querétaro.