Güero Inzunza lleva jornada con 15 servicios gratuitos a La Valla en San Juan del Río

Diputado morenista llevó servicios de salud, apoyos para el hogar y asesoría legal sin costo.

Diputado Edgar Güero Inzunza Ballesteros en jornada de bienestar en La Valla, San Juan del Río

El diputado Edgar "Güero" Inzunza Ballesteros atendió a vecinos de La Valla durante la jornada de bienestar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 24, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — Más de 15 servicios y apoyos gratuitos recibieron familias de La Valla durante la Jornada de Bienestar y Apoyo para las Familias que encabezó el diputado local Edgar "Güero" Inzunza Ballesteros en esta comunidad de San Juan del Río.

La actividad concentró atención médica, apoyos para el hogar y asesoría jurídica sin costo en un solo punto, como parte de la ruta de jornadas que el legislador morenista mantiene en colonias y comunidades del Distrito IV.

Diputado Edgar G\u00fcero Inzunza Ballesteros en jornada de bienestar en La Valla, San Juan del R\u00edo Módulos de atención instalados en La Valla ofrecieron más de 15 servicios gratuitos a las familias. rotativo.com.mx

La entrega en La Valla se suma al calendario de visitas que Inzunza Ballesteros ha sostenido en semanas recientes, donde acerca trámites y servicios que normalmente implican traslado a la cabecera municipal.

El formato replica el esquema de atención en sitio con módulos simultáneos, aunque el diputado no precisó el número de familias atendidas, el catálogo completo de los 15 servicios ni el origen presupuestal de los apoyos entregados.

Diputado Edgar G\u00fcero Inzunza Ballesteros en jornada de bienestar en La Valla, San Juan del R\u00edo Módulos de atención instalados en La Valla ofrecieron más de 15 servicios gratuitos a las familias. rotativo.com.mx

"La fuerza del pueblo se siente cuando nos unimos y trabajamos juntos para salir adelante", señaló Inzunza Ballesteros durante la jornada, al destacar que la convocatoria busca "escuchar sin filtros" a vecinos de las localidades del distrito que representa en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro.

Diputado Edgar G\u00fcero Inzunza Ballesteros en jornada de bienestar en La Valla, San Juan del R\u00edo Módulos de atención instalados en La Valla ofrecieron más de 15 servicios gratuitos a las familias. rotativo.com.mx

El diputado afirmó que San Juan del Río "no se construye con discursos" sino con "presencia, palabra cumplida y trabajo en equipo".

Hasta el momento, el equipo del legislador no ha dado a conocer el número de familias beneficiadas en La Valla ni el cronograma de las próximas localidades que recibirán la jornada. La ruta continuará por el distrito en los próximos días.

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