San Juan del Río, 24 de abril de 2026. — Más de 15 servicios y apoyos gratuitos recibieron familias de La Valla durante la Jornada de Bienestar y Apoyo para las Familias que encabezó el diputado local Edgar "Güero" Inzunza Ballesteros en esta comunidad de San Juan del Río.
La actividad concentró atención médica, apoyos para el hogar y asesoría jurídica sin costo en un solo punto, como parte de la ruta de jornadas que el legislador morenista mantiene en colonias y comunidades del Distrito IV.
Módulos de atención instalados en La Valla ofrecieron más de 15 servicios gratuitos a las familias. rotativo.com.mx
La entrega en La Valla se suma al calendario de visitas que Inzunza Ballesteros ha sostenido en semanas recientes, donde acerca trámites y servicios que normalmente implican traslado a la cabecera municipal.
El formato replica el esquema de atención en sitio con módulos simultáneos, aunque el diputado no precisó el número de familias atendidas, el catálogo completo de los 15 servicios ni el origen presupuestal de los apoyos entregados.
Módulos de atención instalados en La Valla ofrecieron más de 15 servicios gratuitos a las familias. rotativo.com.mx
"La fuerza del pueblo se siente cuando nos unimos y trabajamos juntos para salir adelante", señaló Inzunza Ballesteros durante la jornada, al destacar que la convocatoria busca "escuchar sin filtros" a vecinos de las localidades del distrito que representa en la LXI Legislatura del Estado de Querétaro.
Módulos de atención instalados en La Valla ofrecieron más de 15 servicios gratuitos a las familias. rotativo.com.mx
El diputado afirmó que San Juan del Río "no se construye con discursos" sino con "presencia, palabra cumplida y trabajo en equipo".
Hasta el momento, el equipo del legislador no ha dado a conocer el número de familias beneficiadas en La Valla ni el cronograma de las próximas localidades que recibirán la jornada. La ruta continuará por el distrito en los próximos días.