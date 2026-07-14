Economía da seguimiento a 39 proyectos de inversión japonesa

Reporta 90% de retos de negocio atendidos en cinco meses.

Marcelo Ebrard y delegación de KEIDANREN y funcionarios mexicanos posan en fila frente al escudo nacional durante reunión bilateral

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, encabezó una reunión con representantes de KEIDANREN y la embajada de Japón en México.

Secretaría de Economía.
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 14, 2026
Mariana Torres García

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Ciudad de México, 14 de julio de 2026.- La Secretaría de Economía informó que da seguimiento a 39 proyectos de inversión japoneses en México y que, en los últimos cinco meses, atendió el 90 por ciento de los retos de ambiente de negocios identificados por empresas japonesas establecidas en el país.

El secretario Marcelo Ebrard Casaubon encabezó una reunión con representantes de la Federación Empresarial de Japón (KEIDANREN) y de la embajada de Japón en México, en el diálogo sobre entorno comercial y de inversión en América del Norte.

La dependencia no detalló montos de inversión ni fechas de ejecución para los 39 proyectos que da seguimiento.

Por parte japonesa participaron el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, y Seiji Kuraishi, presidente del Comité Económico Japón-México y asesor de KEIDANREN y Honda Motor Co., además de directivos de Honda Motor, All Nippon Airways, ANA Holdings, Toyota Motor de México, NSK, Panasonic Holdings, Mazda, Mitsubishi Electric Automotive, Nissan Mexicana y Mitsubishi de México. Por la Secretaría asistieron la subsecretaria de Industria y Comercio, Ximena Escobedo Juárez; el subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez Romano, y la directora general de Coordinación Técnica, María De Haas Matamoros.

Según la dependencia, la delegación japonesa planteó la necesidad de fortalecer la presencia de empresas japonesas en México, mientras Ebrard ofreció mantener diálogo permanente y facilitar inversiones y cadenas de valor.

Ambas partes acordaron continuar coordinación en materia energética, aduanera y de facilitación comercial; la Secretaría no precisó mecanismos ni plazos para esa coordinación.

La inversión japonesa tiene presencia consolidada en estados como Querétaro, donde empresas del sector han empresas japonesas en Querétaro impulsado proyectos de economía circular. La entidad también espera que la revisión del T-MEC atraiga más inversión, aunque el gobierno estatal ha señalado limitantes de suministro energético.

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