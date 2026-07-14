Apatzingán, Michoacán, a 14 de junio de 2026.- Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) recuperó una motocicleta con reporte de robo vigente, tras ejecutar un cateo en un inmueble de la colonia La Pradera, en este municipio.

La unidad, marca Italika, color negro con naranja, fue localizada en una vivienda aparentemente abandonada de la calle José de la Luz Blanco, luego de un trabajo de investigación por el delito de robo de vehículo que derivó en la solicitud de la orden de cateo ante un Juez de Control.

Con el mandato judicial obtenido, personal de la Fiscalía Regional de Apatzingán ingresó al inmueble y aseguró la motocicleta. Tras realizar las verificaciones correspondientes, confirmó que la unidad contaba con reporte de robo.

La motocicleta quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con la investigación del caso. El boletín de la FGE no precisa si el cateo derivó en alguna detención ni identifica a la persona propietaria o responsable del inmueble.

La recuperación se suma a otros casos recientes de unidades con reporte de robo detectadas en la región centro del país: en Querétaro, la Fiscalía ha documentado la detención de un motociclista con placas robadas en la colonia Peñuelas, mientras que las autoridades municipales reportaron la recuperación de más de trescientos vehículos con reporte de robo durante el primer semestre de 2026.