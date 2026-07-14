La Piedad, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Un hombre de 42 años fue detenido en La Piedad luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentara una orden de aprehensión en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su padre.

De acuerdo con los datos de prueba reunidos por la Fiscalía durante la investigación, el detenido, identificado como Abraham "N", habría ejercido de forma reiterada violencia física y psicológica, así como amenazas y agresiones en contra de su padre.

Los hechos se registraron en distintos momentos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, según la dependencia.

El agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba sobre la posible participación de Abraham "N" en los hechos y solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada. Tras su detención, quedó a disposición del órgano jurisdiccional, que deberá resolver su situación jurídica conforme a derecho.

La violencia familiar concentra hasta 50% de las detenciones semanales en municipios como San Juan del Río, de acuerdo con reportes de seguridad pública. En otras entidades, la Fiscalía respectiva ha ejecutado acciones similares, como la reaprehensión por violencia familiar de un hombre localizado en otro estado tras una orden judicial pendiente.