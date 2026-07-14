Detienen en La Piedad a hombre acusado de violencia familiar contra su padre

Abraham "N", de 42 años, es señalado de ejercer violencia física, psicológica y amenazas contra su padre durante seis meses.

Elementos de una unidad táctica de la Fiscalía de Michoacán trasladan a un hombre detenido hacia un vehículo oficial en La Piedad

Personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán traslada a un hombre detenido por el delito de violencia familiar en La Piedad.

FGE Michoacán
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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Jul 14, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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La Piedad, Michoacán, 14 de julio de 2026.- Un hombre de 42 años fue detenido en La Piedad luego de que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) cumplimentara una orden de aprehensión en su contra, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar cometido en agravio de su padre.

De acuerdo con los datos de prueba reunidos por la Fiscalía durante la investigación, el detenido, identificado como Abraham "N", habría ejercido de forma reiterada violencia física y psicológica, así como amenazas y agresiones en contra de su padre.

Los hechos se registraron en distintos momentos entre noviembre de 2025 y mayo de 2026, según la dependencia.

El agente del Ministerio Público reunió los datos de prueba sobre la posible participación de Abraham "N" en los hechos y solicitó la orden de aprehensión correspondiente, misma que fue cumplimentada. Tras su detención, quedó a disposición del órgano jurisdiccional, que deberá resolver su situación jurídica conforme a derecho.

La violencia familiar concentra hasta 50% de las detenciones semanales en municipios como San Juan del Río, de acuerdo con reportes de seguridad pública. En otras entidades, la Fiscalía respectiva ha ejecutado acciones similares, como la reaprehensión por violencia familiar de un hombre localizado en otro estado tras una orden judicial pendiente.

seguridad criminalidad sucesos michoacan

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