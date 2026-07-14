Colón, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Veinte familias de la comunidad de Viborillas, en el municipio de Colón, recibieron calentadores solares de la marca Aquasol como parte del programa municipal Construyendo Viviendas Dignas, informó el Ayuntamiento.
El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, encabezó la entrega y recorrió varias de las viviendas beneficiadas, acompañado de las regidoras Eugenia González Martínez y María Hernández Uribe, y del secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordáz.
Otra de las familias beneficiadas por el programa, en su vivienda de Viborillas. rotativo.com.mx
De acuerdo con el comunicado municipal, durante el recorrido el alcalde escuchó directamente de las familias lo que representa para ellas no gastar en gas cada quincena y evitar enfermedades respiratorias en temporada de frío.
"Un calentador solar no es un lujo, es una necesidad. Es salud para nuestros hijos, es economía para las madres de familia y es un paso más para que los hogares de Colón vivan con dignidad", declaró Trueba Moncada durante la entrega.
El alcalde añadió que la acción representa "impulso directo a la economía familiar y a la salud de nuestras comunidades" y sostuvo que, en Colón, "el cambio no se promete… se construye, casa por casa, familia por familia".
Cierre de la jornada de entrega de calentadores solares en Viborillas, Colón. rotativo.com.mx
El gobierno municipal describió Construyendo Viviendas Dignas como una herramienta y no como una dádiva para las familias beneficiadas.
Este es el mismo programa con el que, en diciembre de 2024, el municipio entregó 426 tinacos de agua a 30 comunidades, y que hacia febrero de 2025 había beneficiado a 3,000 personas con 418 tinacos y 338 calentadores solares, de acuerdo con el reporte de los primeros 100 días de gestión de Trueba Moncada.