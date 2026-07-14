Colón entrega calentadores solares a 20 familias de Viborillas

El alcalde Gaspar Trueba Moncada encabezó el recorrido por Viborillas, acompañado de regidoras y del secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento.

Gaspar Trueba Moncada encabeza un recorrido por las calles de la comunidad de Viborillas, acompañado de personal del Ayuntamiento

El alcalde recorrió varias viviendas de Viborillas durante la jornada de entrega

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Colón, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Veinte familias de la comunidad de Viborillas, en el municipio de Colón, recibieron calentadores solares de la marca Aquasol como parte del programa municipal Construyendo Viviendas Dignas, informó el Ayuntamiento.

El presidente municipal, Gaspar Trueba Moncada, encabezó la entrega y recorrió varias de las viviendas beneficiadas, acompañado de las regidoras Eugenia González Martínez y María Hernández Uribe, y del secretario de Desarrollo Social, Raúl Cruz Ordáz.

Gaspar Trueba Moncada junto a una vecina beneficiaria frente a su vivienda en Viborillas Otra de las familias beneficiadas por el programa, en su vivienda de Viborillas. rotativo.com.mx

De acuerdo con el comunicado municipal, durante el recorrido el alcalde escuchó directamente de las familias lo que representa para ellas no gastar en gas cada quincena y evitar enfermedades respiratorias en temporada de frío.

"Un calentador solar no es un lujo, es una necesidad. Es salud para nuestros hijos, es economía para las madres de familia y es un paso más para que los hogares de Colón vivan con dignidad", declaró Trueba Moncada durante la entrega.

El alcalde añadió que la acción representa "impulso directo a la economía familiar y a la salud de nuestras comunidades" y sostuvo que, en Colón, "el cambio no se promete… se construye, casa por casa, familia por familia".

Gaspar Trueba Moncada y personal del Ayuntamiento junto a una familia beneficiaria m\u00e1s de Viborillas Cierre de la jornada de entrega de calentadores solares en Viborillas, Colón. rotativo.com.mx

El gobierno municipal describió Construyendo Viviendas Dignas como una herramienta y no como una dádiva para las familias beneficiadas.

Este es el mismo programa con el que, en diciembre de 2024, el municipio entregó 426 tinacos de agua a 30 comunidades, y que hacia febrero de 2025 había beneficiado a 3,000 personas con 418 tinacos y 338 calentadores solares, de acuerdo con el reporte de los primeros 100 días de gestión de Trueba Moncada.

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