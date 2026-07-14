San Lorenzo El Chico, Nopala de Villagrán, Hidalgo, 14 de julio de 2026.- La escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada en la comunidad de San Lorenzo El Chico, perteneciente al municipio de Nopala de Villagrán, celebró la graduación de su generación 2020-2026, en una ceremonia que reunió a alumnos, docentes, madres, padres de familia y demás familiares.

La clausura de sexto grado se desarrolló en un ambiente de convivencia y emoción, en el que la comunidad escolar reconoció el esfuerzo de los alumnos que concluyeron su educación primaria y se preparan para iniciar una nueva etapa en la secundaria.

Durante el acto se realizó la entrega de documentación escolar y reconocimientos a los egresados. También se distribuyeron obsequios enviados por el padrino de generación, un empresario de la región que se sumó a la celebración y felicitó a los estudiantes por haber concluido esta etapa académica.

La ceremonia incluyó bailables, reconocimientos y entrega de documentación escolar. rotativo.com.mx

Como parte del programa, los alumnos presentaron distintos bailables ante sus familiares e invitados, quienes acompañaron las intervenciones con aplausos y muestras de reconocimiento.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante el último pase de lista, encabezado por la maestra Erika Yasmín Trejo Paz, responsable del grupo de sexto grado.

La comunidad escolar acompañó a los alumnos durante la clausura de sexto grado. rotativo.com.mx

En su mensaje de despedida, la docente reconoció el crecimiento personal y académico de sus alumnos, además del esfuerzo demostrado durante el ciclo escolar. También los invitó a continuar su formación con respeto, empatía, tolerancia y responsabilidad.

El director de la escuela, Raúl Villafuerte Hernández, agradeció a las madres y padres de familia por el acompañamiento brindado a sus hijos durante el ciclo escolar 2025-2026.

Los egresados recibieron obsequios enviados por el padrino de generación. rotativo.com.mx

Destacó que el desarrollo de los estudiantes depende del trabajo conjunto entre las familias y la escuela, por lo que llamó a mantener esa colaboración durante la siguiente etapa educativa.

En su mensaje a los egresados, el director los exhortó a actuar con honestidad, perseverancia y confianza en sus capacidades, y les recordó que su lugar de origen no debe determinar ni limitar sus oportunidades futuras.

La comunidad escolar acompañó a los alumnos durante la clausura de sexto grado. rotativo.com.mx

A nombre del supervisor escolar de la Zona 036 de Nopala de Villagrán, Margarito Laguna de Jesús, se transmitió un mensaje de felicitación dirigido a los alumnos, docentes y familias por las actividades y resultados obtenidos durante el ciclo escolar.

El mensaje también invitó a los egresados a confiar en su potencial y a asumir con entusiasmo y responsabilidad su ingreso a la educación secundaria.

La generación 2020-2026 concluyó su educación primaria en San Lorenzo El Chico. rotativo.com.mx

La ceremonia concluyó con la entrega de recuerdos, la toma de fotografías y un convivio entre maestros, estudiantes, madres, padres y familiares, quienes compartieron la satisfacción de cerrar una etapa importante en la formación de los alumnos.

Entre las egresadas de esta generación se encuentra Evelyn Nieves Ayala.

La generación 2020-2026 concluyó su educación primaria en San Lorenzo El Chico. rotativo.com.mx

La institución no precisó el número total de alumnos que integraron la generación 2020-2026.