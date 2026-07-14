Primaria Benito Juárez de San Lorenzo El Chico gradúa a su generación 2020-2026

La ceremonia incluyó bailables, entrega de documentos, reconocimientos y obsequios enviados por el padrino de generación.

Ceremonia de clausura de la generación 2020-2026 en Nopala de Villagrán.

La ceremonia incluyó bailables, reconocimientos y entrega de documentación escolar.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Lorenzo El Chico, Nopala de Villagrán, Hidalgo, 14 de julio de 2026.- La escuela primaria “Benito Juárez”, ubicada en la comunidad de San Lorenzo El Chico, perteneciente al municipio de Nopala de Villagrán, celebró la graduación de su generación 2020-2026, en una ceremonia que reunió a alumnos, docentes, madres, padres de familia y demás familiares.

La clausura de sexto grado se desarrolló en un ambiente de convivencia y emoción, en el que la comunidad escolar reconoció el esfuerzo de los alumnos que concluyeron su educación primaria y se preparan para iniciar una nueva etapa en la secundaria.

Durante el acto se realizó la entrega de documentación escolar y reconocimientos a los egresados. También se distribuyeron obsequios enviados por el padrino de generación, un empresario de la región que se sumó a la celebración y felicitó a los estudiantes por haber concluido esta etapa académica.

Docentes y familias acompa\u00f1an a egresados de sexto grado en San Lorenzo El Chico. La ceremonia incluyó bailables, reconocimientos y entrega de documentación escolar. rotativo.com.mx

Como parte del programa, los alumnos presentaron distintos bailables ante sus familiares e invitados, quienes acompañaron las intervenciones con aplausos y muestras de reconocimiento.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante el último pase de lista, encabezado por la maestra Erika Yasmín Trejo Paz, responsable del grupo de sexto grado.

Alumnos y familiares durante la graduaci\u00f3n de la primaria Benito Ju\u00e1rez de San Lorenzo El Chico. La comunidad escolar acompañó a los alumnos durante la clausura de sexto grado. rotativo.com.mx

En su mensaje de despedida, la docente reconoció el crecimiento personal y académico de sus alumnos, además del esfuerzo demostrado durante el ciclo escolar. También los invitó a continuar su formación con respeto, empatía, tolerancia y responsabilidad.

El director de la escuela, Raúl Villafuerte Hernández, agradeció a las madres y padres de familia por el acompañamiento brindado a sus hijos durante el ciclo escolar 2025-2026.

Entrega de reconocimientos durante la graduaci\u00f3n de la primaria Benito Ju\u00e1rez. Los egresados recibieron obsequios enviados por el padrino de generación. rotativo.com.mx

Destacó que el desarrollo de los estudiantes depende del trabajo conjunto entre las familias y la escuela, por lo que llamó a mantener esa colaboración durante la siguiente etapa educativa.

En su mensaje a los egresados, el director los exhortó a actuar con honestidad, perseverancia y confianza en sus capacidades, y les recordó que su lugar de origen no debe determinar ni limitar sus oportunidades futuras.

Alumnos y familiares durante la graduaci\u00f3n de la primaria Benito Ju\u00e1rez de San Lorenzo El Chico. La comunidad escolar acompañó a los alumnos durante la clausura de sexto grado. rotativo.com.mx

A nombre del supervisor escolar de la Zona 036 de Nopala de Villagrán, Margarito Laguna de Jesús, se transmitió un mensaje de felicitación dirigido a los alumnos, docentes y familias por las actividades y resultados obtenidos durante el ciclo escolar.

El mensaje también invitó a los egresados a confiar en su potencial y a asumir con entusiasmo y responsabilidad su ingreso a la educación secundaria.

Bailables presentados durante la ceremonia de clausura escolar en Nopala de Villagr\u00e1n. La generación 2020-2026 concluyó su educación primaria en San Lorenzo El Chico. rotativo.com.mx

La ceremonia concluyó con la entrega de recuerdos, la toma de fotografías y un convivio entre maestros, estudiantes, madres, padres y familiares, quienes compartieron la satisfacción de cerrar una etapa importante en la formación de los alumnos.

Entre las egresadas de esta generación se encuentra Evelyn Nieves Ayala.

Bailables presentados durante la ceremonia de clausura escolar en Nopala de Villagr\u00e1n. La generación 2020-2026 concluyó su educación primaria en San Lorenzo El Chico. rotativo.com.mx

La institución no precisó el número total de alumnos que integraron la generación 2020-2026.

hidalgo educacion escuelas nopala de villagrán

Reciente

Bombero de Protección Civil Estatal de Querétaro habla frente a una pipa incendiada mientras compañeros enfrían el tanque con agua, en Pedro Escobedo.
Pedro Escobedo

Controlan incendio de pipas de combustible en una pensión de grúas de Pedro Escobedo

La Coordinación Estatal de Protección Civil confirmó que no se registraron personas lesionadas; el incendio afectó un autotanque, seis cisternas y seis tanques contenedores de acero.

Fiscales de la Zona Occidente en sesión de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia en Guanajuato
Editorial

Fiscalías de Occidente aprueban por unanimidad estrategia Sinergia Regional

La Conferencia Nacional de Procuración de Justicia adoptó el esquema de coordinación interinstitucional impulsado por la Fiscalía de Querétaro.

La diputada Blanca Benítez Estrada sonríe sentada en su curul durante una sesión del Congreso de Querétaro
Legislatura

Diputada de Morena respalda ampliar candidaturas para mujeres en Querétaro

La diputada morenista Blanca Benítez Estrada consideró necesario ampliar la reserva de candidaturas en los municipios donde ninguna mujer ha ganado la alcaldía.

Integrantes de la mesa directiva de la LXI Legislatura de Querétaro, de pie ante la bandera nacional, al inicio de la Sesión de Pleno.
Legislatura

Congreso liga participaciones del Fondo Municipal al cobro del predial

La reforma también define con precisión los seis gases que se consideran emisión a la atmósfera para el cobro del impuesto anual.