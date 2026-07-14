UTEQ y UTC firman convenio para exentar la ficha de admisión a aspirantes

El acuerdo abre a los aspirantes cinco de los seis programas académicos que ofrece la Universidad Tecnológica de Corregidora.

Los rectores de la UTEQ y la UTC firman convenio de colaboración en Querétaro

Alberto Lugo Ledesma, rector de la UTC, y Fernando Pantoja Amaro, rector de la UTEQ, durante la firma del convenio de colaboración interinstitucional.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- Las y los aspirantes a la Universidad Tecnológica de Querétaro (UTEQ) podrán acceder a un espacio en la Universidad Tecnológica de Corregidora (UTC) sin pagar la ficha de admisión, luego de que ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración para ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior en el estado.

El rector de la UTC, Alberto Lugo Ledesma, destacó que el acuerdo refleja el compromiso de las universidades estatales con la juventud queretana, al no solicitarse un pago adicional a quienes buscan continuar sus estudios.

"Con este convenio, desde la Universidad Tecnológica de Corregidora y la UTEQ, refrendamos la colaboración institucional para garantizar el derecho a la educación. Este esfuerzo conjunto nos permite abrir más puertas para que ningún talento se quede sin la oportunidad de construir su futuro profesional", expresó.

Por su parte, el rector de la UTEQ, Fernando Pantoja Amaro, afirmó que la coordinación entre ambas instituciones fortalece la cobertura de la educación superior en el estado y amplía las alternativas para quienes buscan continuar su formación en distintas zonas de la entidad.

"Nuestro objetivo es que las y los jóvenes encuentren opciones que les permitan seguir preparándose y desarrollando su potencial académico y profesional. Por ello, trabajar en equipo entre las universidades públicas es la mejor forma de dar respuesta a esa responsabilidad", señaló.

De acuerdo con el comunicado conjunto, los aspirantes que accedan por esta vía podrán integrarse a alguno de los seis programas educativos que ofrece la UTC, aunque el documento únicamente detalla cinco: las ingenierías en Biotecnología, en Tecnologías de la Información e Innovación Digital, y en Mecatrónica y Mantenimiento Industrial, así como las licenciaturas en Gestión y Desarrollo Turístico y en Negocios y Mercadotecnia. Ninguna de las dos instituciones precisó cuál es el sexto programa incluido en el acuerdo.

El convenio se suma a otros acuerdos recientes entre universidades públicas de la entidad, como el convenio de colaboración interinstitucional firmado en mayo entre la UAQ y el Tecnológico de Querétaro, y el que Corregidora y la UAQ suscribieron para fortalecer la educación superior en el municipio.

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