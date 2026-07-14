Pedro Escobedo / Colón, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Pobladores de las comunidades de El Ahorcado, en Pedro Escobedo, y San Ildefonso y San Vicente, en el municipio de Colón, bloquean desde hace varios días la circulación vehicular en un camino de la zona, según denunció el líder social Jerónimo Gurrola.
De acuerdo con el señalamiento de los inconformes, la protesta responde a que el capitán Alcántara, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cargo de la ejecución de la obra del tren México-Querétaro, no cumplió el compromiso de bachear y reencarpetar el tramo, deteriorado por el paso constante de vehículos pesados vinculados a los trabajos.
Maquinaria de la obra del tren México-Querétaro opera junto al camino afectado, en la zona de Pedro Escobedo y Colón. rotativo.com.mx
Hasta el cierre de esta nota, Rotativo no ha podido confirmar con la Sedena ni con el capitán Alcántara la existencia o los términos del compromiso que los pobladores señalan como incumplido.
Gurrola no detalló ante este medio la fecha exacta en que inició el bloqueo, el punto preciso del cierre ni si existe un plazo o condición para levantarlo.
Trabajadores de la obra del tren México-Querétaro en el tramo cercano al bloqueo. rotativo.com.mx
Imágenes del sitio muestran vehículos particulares atravesados sobre el camino de terracería para impedir el paso, así como personal de la obra con equipo de protección reunido en la zona de trabajo, junto a maquinaria pesada utilizada en la construcción de la vía férrea. Este medio buscará la postura oficial de la Sedena para la actualización de esta nota.