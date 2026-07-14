Pobladores bloquean camino en Pedro Escobedo y Colón por incumplimiento que atribuyen a Sedena en obra del tren

Habitantes de El Ahorcado, San Ildefonso y San Vicente señalan que el capitán de la Sedena a cargo de la obra no cumplió el compromiso de reparar el camino.

Vehículos atravesados bloquean un camino de terracería en Pedro Escobedo y Colón

Vehículos particulares bloquean la circulación en el camino que pobladores exigen reparar.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Pedro Escobedo / Colón, Querétaro, 14 de julio de 2026.- Pobladores de las comunidades de El Ahorcado, en Pedro Escobedo, y San Ildefonso y San Vicente, en el municipio de Colón, bloquean desde hace varios días la circulación vehicular en un camino de la zona, según denunció el líder social Jerónimo Gurrola.

De acuerdo con el señalamiento de los inconformes, la protesta responde a que el capitán Alcántara, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a cargo de la ejecución de la obra del tren México-Querétaro, no cumplió el compromiso de bachear y reencarpetar el tramo, deteriorado por el paso constante de vehículos pesados vinculados a los trabajos.

Gr\u00faas y maquinaria pesada en obra del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro cerca del camino bloqueado Maquinaria de la obra del tren México-Querétaro opera junto al camino afectado, en la zona de Pedro Escobedo y Colón. rotativo.com.mx

Hasta el cierre de esta nota, Rotativo no ha podido confirmar con la Sedena ni con el capitán Alcántara la existencia o los términos del compromiso que los pobladores señalan como incumplido.

Gurrola no detalló ante este medio la fecha exacta en que inició el bloqueo, el punto preciso del cierre ni si existe un plazo o condición para levantarlo.

Personal de la obra del tren M\u00e9xico-Quer\u00e9taro con chalecos y cascos reunido en el camino Trabajadores de la obra del tren México-Querétaro en el tramo cercano al bloqueo. rotativo.com.mx

Imágenes del sitio muestran vehículos particulares atravesados sobre el camino de terracería para impedir el paso, así como personal de la obra con equipo de protección reunido en la zona de trabajo, junto a maquinaria pesada utilizada en la construcción de la vía férrea. Este medio buscará la postura oficial de la Sedena para la actualización de esta nota.

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