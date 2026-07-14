Ciudadanos piden reglas claras para frenar abusos de grúas en Querétaro

Gremios de transportistas y gruyeros lamentaron la ausencia del director de la Agencia de Movilidad y de 17 de los 18 alcaldes invitados.

Asistentes y presídium posan en foro ciudadano sobre la reforma a la Ley de Servicios Auxiliares, frente a un banner institucional, en Querétaro.

Representantes de gremios, sindicatos, ciudadanía y autoridades municipales asistieron al foro ciudadano sobre la reforma en materia de salvamento y arrastre, en Querétaro.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de julio de 2026.- Representantes de gremios, sindicatos y federaciones de transportistas y gruyeros, junto con ciudadanas y ciudadanos, expusieron cobros altos e injustificados, la operación de grúas "pirata" sin concesión y corralones que atentan contra la integridad de los vehículos, entre las principales problemáticas del servicio de salvamento y arrastre en Querétaro.

Las quejas se presentaron en un foro ciudadano organizado por los diputados locales Eric Silva Hernández y María Blanca Flor Benítez Estrada para analizar la propuesta de reforma a la Ley de Servicios Auxiliares del Estado de Querétaro, que en 2022 ya fue reformada para regular a los gruyeros.

Ciudadanos y representantes del sector coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras, tarifas justas y procedimientos transparentes que pongan fin a los abusos, luego de señalar también fallas en la transparencia y la ausencia de mecanismos claros para la protección de los derechos de las personas usuarias.

El diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz participó en el foro y respaldó la iniciativa; señaló que el servicio de salvamento y arrastre afecta a miles de familias queretanas, particularmente a quienes menos recursos tienen.

De los 18 presidentes municipales del estado invitados al foro, únicamente asistió la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega Vázquez, quien manifestó su respaldo a la reforma y su disposición a trabajar desde el ámbito municipal para garantizar su correcta implementación.

Los gremios del sector lamentaron además la ausencia del director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, a quien consideraron un actor clave en la discusión por su responsabilidad en la regulación del sector. "Es preocupante que quien tiene la responsabilidad de regular este servicio no haya asistido a un foro donde se discuten aspectos fundamentales de su competencia", señalaron.

Al cierre del encuentro, las y los asistentes respaldaron la iniciativa y coincidieron en que es urgente una reforma que ponga fin a los abusos en el servicio de salvamento y arrastre.

Silva Hernández y Benítez Estrada —quienes en marzo pasado participaron también en la presentación de una iniciativa de ley de agua junto con otras legisladoras— anunciaron que darán seguimiento a las propuestas recogidas en el foro y que continuarán abriendo espacios de diálogo, con el objetivo de que la reforma sea aprobada en comisión.

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