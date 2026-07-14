Querétaro, 14 de julio de 2026.- Representantes de gremios, sindicatos y federaciones de transportistas y gruyeros, junto con ciudadanas y ciudadanos, expusieron cobros altos e injustificados, la operación de grúas "pirata" sin concesión y corralones que atentan contra la integridad de los vehículos, entre las principales problemáticas del servicio de salvamento y arrastre en Querétaro.
Las quejas se presentaron en un foro ciudadano organizado por los diputados locales Eric Silva Hernández y María Blanca Flor Benítez Estrada para analizar la propuesta de reforma a la Ley de Servicios Auxiliares del Estado de Querétaro, que en 2022 ya fue reformada para regular a los gruyeros.
Ciudadanos y representantes del sector coincidieron en la necesidad de establecer reglas claras, tarifas justas y procedimientos transparentes que pongan fin a los abusos, luego de señalar también fallas en la transparencia y la ausencia de mecanismos claros para la protección de los derechos de las personas usuarias.
El diputado federal con licencia Gilberto Herrera Ruiz participó en el foro y respaldó la iniciativa; señaló que el servicio de salvamento y arrastre afecta a miles de familias queretanas, particularmente a quienes menos recursos tienen.
De los 18 presidentes municipales del estado invitados al foro, únicamente asistió la presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega Vázquez, quien manifestó su respaldo a la reforma y su disposición a trabajar desde el ámbito municipal para garantizar su correcta implementación.
Los gremios del sector lamentaron además la ausencia del director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo, a quien consideraron un actor clave en la discusión por su responsabilidad en la regulación del sector. "Es preocupante que quien tiene la responsabilidad de regular este servicio no haya asistido a un foro donde se discuten aspectos fundamentales de su competencia", señalaron.
Al cierre del encuentro, las y los asistentes respaldaron la iniciativa y coincidieron en que es urgente una reforma que ponga fin a los abusos en el servicio de salvamento y arrastre.
Silva Hernández y Benítez Estrada —quienes en marzo pasado participaron también en la presentación de una iniciativa de ley de agua junto con otras legisladoras— anunciaron que darán seguimiento a las propuestas recogidas en el foro y que continuarán abriendo espacios de diálogo, con el objetivo de que la reforma sea aprobada en comisión.