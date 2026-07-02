Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un hombre identificado como Alejandro "N" fue reaprehendido en el estado de Veracruz por una orden judicial girada en Querétaro, donde se le señala por violencia familiar e incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar.
La detención ocurrió en el municipio de Tuxpan, tras un operativo coordinado entre la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y autoridades veracruzanas. El mandato fue emitido por una jueza de ejecución de sanciones penales del Distrito Judicial de Querétaro.
De acuerdo con la resolución judicial, el imputado es requerido por hechos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio de dos personas menores de edad, además de violencia familiar contra una mujer adulta.
Tras su localización, se le informaron los derechos que le asisten y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para dar continuidad al procedimiento penal en su contra.
La Fiscalía estatal detalló que este tipo de acciones coordinadas entre entidades buscan dar cumplimiento a las resoluciones judiciales pendientes en casos que involucran a víctimas menores de edad y mujeres.