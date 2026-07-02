Reaprehenden en Veracruz a hombre buscado por violencia familiar en Querétaro

El imputado incumplía sus obligaciones de asistencia hacia dos menores y era señalado por violencia contra una mujer; fue localizado en otra entidad.

Elementos de la Policía Ministerial custodian a un hombre detenido frente a muro institucional de la FGE

Un hombre fue reaprehendido en Tuxpan, Veracruz, por una orden judicial emitida en Querétaro. Quedó a disposición de la autoridad para continuar el proceso.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 02, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 2 de julio de 2026.- Un hombre identificado como Alejandro "N" fue reaprehendido en el estado de Veracruz por una orden judicial girada en Querétaro, donde se le señala por violencia familiar e incumplimiento de sus obligaciones de asistencia familiar.

La detención ocurrió en el municipio de Tuxpan, tras un operativo coordinado entre la Policía de Investigación del Delito de la Fiscalía General del Estado de Querétaro y autoridades veracruzanas. El mandato fue emitido por una jueza de ejecución de sanciones penales del Distrito Judicial de Querétaro.

De acuerdo con la resolución judicial, el imputado es requerido por hechos de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar en agravio de dos personas menores de edad, además de violencia familiar contra una mujer adulta.

Tras su localización, se le informaron los derechos que le asisten y quedó a disposición de la autoridad correspondiente para dar continuidad al procedimiento penal en su contra.

La Fiscalía estatal detalló que este tipo de acciones coordinadas entre entidades buscan dar cumplimiento a las resoluciones judiciales pendientes en casos que involucran a víctimas menores de edad y mujeres.

seguridad sucesos criminalidad justicia

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