San Juan del Río, 1 de julio de 2026.- Más de 200 atenciones ciudadanas dejó la edición número 39 del programa "Miércoles en San Pedro Ahuacatlán", en la que secretarías, direcciones y organismos de la administración municipal instalaron mesas de trabajo con servicios y orientación para los habitantes de la comunidad.
La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza y aplicó vacunas a mascotas. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos con aplicación de pintura, registró a personas para la adquisición de productos a bajo costo y entregó jitomate.
Personal municipal rehabilita la fachada de la delegación San Pedro Ahuacatlán como parte de las labores del programa. Los trabajos incluyeron aplicación de pintura en espacios públicos. rotativo.com.mx
En las mesas ciudadanas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y Servicios Públicos. También se realizó una campaña de salud visual.
El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo un encuentro con liderazgos de la localidad. Señaló que el objetivo fue fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para fortalecer el trabajo comunitario.
El programa se desarrolla de forma semanal en distintas comunidades del municipio como esquema itinerante de acercamiento de servicios municipales.