Suman 200 atenciones en edición 39 del Miércoles en San Pedro Ahuacatlán

Dependencias municipales instalaron mesas de trabajo, rehabilitaron espacios y aplicaron vacunas a mascotas en la localidad.

Roberto Cabrera Valencia y funcionarios municipales durante una reunión con habitantes de San Pedro Ahuacatlán

Roberto Cabrera Valencia, presidente municipal de San Juan del Río, encabeza un encuentro con liderazgos de San Pedro Ahuacatlán. Funcionarios municipales acompañaron la mesa de trabajo.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 1 de julio de 2026.- Más de 200 atenciones ciudadanas dejó la edición número 39 del programa "Miércoles en San Pedro Ahuacatlán", en la que secretarías, direcciones y organismos de la administración municipal instalaron mesas de trabajo con servicios y orientación para los habitantes de la comunidad.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales realizó labores de limpieza y aplicó vacunas a mascotas. La Secretaría de Desarrollo Social rehabilitó espacios públicos con aplicación de pintura, registró a personas para la adquisición de productos a bajo costo y entregó jitomate.

Trabajador aplica pintura en la fachada de la delegaci\u00f3n San Pedro Ahuacatl\u00e1n Personal municipal rehabilita la fachada de la delegación San Pedro Ahuacatlán como parte de las labores del programa. Los trabajos incluyeron aplicación de pintura en espacios públicos. rotativo.com.mx

En las mesas ciudadanas participaron el Sistema Municipal DIF, la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), las secretarías de la Mujer, Desarrollo Social, Obras Públicas y Desarrollo Urbano, Seguridad Pública, Finanzas y Servicios Públicos. También se realizó una campaña de salud visual.

El presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, sostuvo un encuentro con liderazgos de la localidad. Señaló que el objetivo fue fomentar la corresponsabilidad entre ciudadanía y gobierno para fortalecer el trabajo comunitario.

El programa se desarrolla de forma semanal en distintas comunidades del municipio como esquema itinerante de acercamiento de servicios municipales.

gobierno roberto cabrera san pedro ahuacatlan programas sociales

Reciente

Elementos de la Secretaría de Marina resguardan una embarcación y paquetes con presunta cocaína asegurados durante un operativo frente a las costas de Chiapas.
México

Detienen a ocho con 1.2 toneladas de cocaína frente a Chiapas

La Marina interceptó dos embarcaciones y aseguró 42 bultos con clorhidrato de cocaína; los ocho detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

Bomberos de Querétaro trasladan a mujer lesionada en camilla junto a camión de bomberos
Querétaro

Bomberos rescatan a mujer tras caer de segundo piso en Rincón de Ojo de Agua

Bomberos de Querétaro trabajaron con el CRUMQRO para bajar de forma controlada a la mujer y trasladarla para continuar su atención médica.

Teresita Calzada Rovirosa, sentada con documentos en mano, durante una sesión de trabajo legislativo
Legislatura

MC vota contra reforma que anularía elecciones por injerencia extranjera

La coordinadora Teresita Calzada calificó de ambigua la redacción que adiciona el artículo 41 constitucional y advirtió riesgos para 2027.

Ponente del IEEQ expone ante mujeres sentadas en círculo durante una plática sobre derechos político-electorales
Querétaro

IEEQ capacita a casi 200 mujeres de partidos en derechos electorales

Las charlas se impartieron durante junio en las sedes de los seis partidos con registro en la entidad, dentro del reto de transparencia violeta.