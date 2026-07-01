Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- El gobierno de Estados Unidos sancionó a personas y empresas vinculadas a una red de huachicol sin esperar una acción conjunta con México, pese a que los señalados ya estaban bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Las personas de las que habla este comunicado ya estaban bajo investigación de la UIF. Ellos se adelantan con este comunicado, no esperan a una comunicación conjunta", declaró la mandataria durante su conferencia matutina, en referencia a las sanciones del Departamento del Tesoro.

Sheinbaum señaló que su administración no fue informada por Estados Unidos sobre el presunto financiamiento de estas empresas y cuestionó que se incluyera el tema de las campañas, un punto que dijo no comprender.

La presidenta recordó situaciones previas de señalamientos contra funcionarios mexicanos en los que, sostuvo, no se han presentado pruebas.