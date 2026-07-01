Ciudad de México, 1 de julio de 2026.- El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no termina este 1 de julio aunque Estados Unidos no firme la extensión por 16 años que ya suscribieron México y Canadá, aclaró la presidenta Claudia Sheinbaum.

"No es una fecha límite hoy", puntualizó la mandataria durante su conferencia matutina, al precisar que la fecha solo marca el plazo para firmar una prórroga y no el fin del acuerdo comercial.

Sheinbaum explicó que, en caso de que Washington no exprese su intención de ampliar el tratado, este se mantendrá vigente diez años más, con revisiones anuales, conforme a lo establecido en el propio texto. Recordó que para dar por terminado el acuerdo tendría que pasar por el Congreso de Estados Unidos, ya que fue aprobado por los tres congresos.

La presidenta informó que este miércoles se realizaría una reunión virtual entre México y Estados Unidos para definir el tono de las revisiones anuales en caso de que Washington no confirme su deseo de mantener el tratado.

México y Canadá ya notificaron formalmente su intención de extender la vigencia del acuerdo. Sheinbaum expresó optimismo por mantenerlo y sostuvo que beneficia a los tres países.