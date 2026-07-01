Querétaro, 1 de julio de 2026.- Más de 500 apagones eléctricos documentados en el estado dejaron de ser una falla ocasional para convertirse en un problema que interrumpe el suministro de agua, daña negocios y pone en riesgo la salud de las familias, de acuerdo con el señalamiento del Partido Acción Nacional en la entidad.
El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango, exigió al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad una solución pronta a los cortes de energía, que calificó como negligencia y no como una simple deficiencia técnica.
"Cuando un problema se vuelve cotidiano deja de ser una falla para convertirse en negligencia", afirmó el dirigente, quien detalló que la afectación va más allá de la interrupción de la luz.
Arango explicó que la suspensión del servicio detiene la operación de los pozos, lo que deja sin agua a colonias enteras, además de echar a perder alimentos y medicamentos y frenar la actividad de comercios.
"No es solo quedarse sin luz, es también quedarse sin agua porque los pozos dejan de operar; se afectan negocios, se echan a perder alimentos y medicamentos", señaló.
El dirigente atribuyó la situación a lo que llamó corrupción, incapacidad y malas decisiones del Gobierno Federal. Sostuvo que, pese a las promesas de fortalecer a la CFE, la empresa opera con infraestructura abandonada y falta de mantenimiento, y que las autoridades federales atribuyen los cortes al clima, el calor o el nivel de consumo.
"Aquí no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo algo básico y que es obligación del Estado mexicano: que la CFE garantice electricidad continua, segura y suficiente para las familias queretanas", planteó.
El político afirmó que el partido continuará exigiendo un servicio eléctrico de calidad, al que definió como un derecho de la ciudadanía, y vinculó el reclamo con la economía, los negocios y la salud de la población.