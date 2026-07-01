PAN exige a CFE frenar más de 500 apagones que afectan a Querétaro

El dirigente estatal Martín Arango responsabilizó al Gobierno Federal y a la CFE del deterioro del servicio que ya afecta agua, negocios y salud.

Foco apagado sobre una mesa de madera iluminada solo por una vela al fondo

Los apagones eléctricos obligan a las familias a recurrir a velas ante la falta de suministro. Imagen ilustrativa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 01, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 1 de julio de 2026.- Más de 500 apagones eléctricos documentados en el estado dejaron de ser una falla ocasional para convertirse en un problema que interrumpe el suministro de agua, daña negocios y pone en riesgo la salud de las familias, de acuerdo con el señalamiento del Partido Acción Nacional en la entidad.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, Martín Arango, exigió al Gobierno Federal y a la Comisión Federal de Electricidad una solución pronta a los cortes de energía, que calificó como negligencia y no como una simple deficiencia técnica.

"Cuando un problema se vuelve cotidiano deja de ser una falla para convertirse en negligencia", afirmó el dirigente, quien detalló que la afectación va más allá de la interrupción de la luz.

Arango explicó que la suspensión del servicio detiene la operación de los pozos, lo que deja sin agua a colonias enteras, además de echar a perder alimentos y medicamentos y frenar la actividad de comercios.

"No es solo quedarse sin luz, es también quedarse sin agua porque los pozos dejan de operar; se afectan negocios, se echan a perder alimentos y medicamentos", señaló.

El dirigente atribuyó la situación a lo que llamó corrupción, incapacidad y malas decisiones del Gobierno Federal. Sostuvo que, pese a las promesas de fortalecer a la CFE, la empresa opera con infraestructura abandonada y falta de mantenimiento, y que las autoridades federales atribuyen los cortes al clima, el calor o el nivel de consumo.

"Aquí no estamos pidiendo privilegios, estamos exigiendo algo básico y que es obligación del Estado mexicano: que la CFE garantice electricidad continua, segura y suficiente para las familias queretanas", planteó.

El político afirmó que el partido continuará exigiendo un servicio eléctrico de calidad, al que definió como un derecho de la ciudadanía, y vinculó el reclamo con la economía, los negocios y la salud de la población.

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