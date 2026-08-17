Michoacán, 17 de agosto de 2026.- Personal naval de la Secretaría de Marina localizó y aseguró 54 bultos balizados con más de 1,600 kilogramos de presunta cocaína que flotaban en el Océano Pacífico, aproximadamente a 178 millas náuticas —329 kilómetros— al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.
El aseguramiento se realizó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima de la Octava Región Naval y la Décima Sexta Zona Naval, en el que el personal avistó los objetos flotando en el mar y desplegó unidades para su localización y recuperación. La sustancia presenta características similares a la cocaína; el peso ministerial definitivo lo determinará la Fiscalía General de la República.
Captura del sistema de rastreo aéreo nocturno utilizado durante el operativo marítimo en el Pacífico. Secretaría de Marina / SSPC / FGR
El material fue trasladado a las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval en Lázaro Cárdenas y puesto a disposición de la FGR en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Las autoridades estiman que el aseguramiento representa una afectación económica de 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos y que se evitó la distribución de aproximadamente 3 millones 200 mil dosis.
Los 54 bultos balizados con más de 1,600 kilogramos de presunta cocaína, hallados flotando en el Pacífico durante un vuelo de patrullaje naval. Secretaría de Marina / SSPC / FGR
El hallazgo se produjo en continuidad con un operativo del día anterior en zona marítima contigua, donde la misma región naval aseguró una embarcación menor con cerca de 1,900 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a dos presuntos infractores de la ley, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.
La modalidad de bultos balizados flotando en altamar es utilizada por organizaciones criminales para trasladar droga por el Pacífico y recuperarla en puntos cercanos a la costa, según han señalado autoridades navales en operativos similares en los últimos meses.