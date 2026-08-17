Marina asegura 1,600 kg de cocaína balizados en Pacífico

La Armada de México trasladó el aseguramiento a la Décima Sexta Zona Naval en Lázaro Cárdenas para ponerlo a disposición de la FGR; la afectación económica al crimen organizado se estima en 340.2 millones de pesos.

Buque de guerra y lancha de la Armada de México atracados en la Décima Sexta Zona Naval de Lázaro Cárdenas tras el aseguramiento de 54 bultos de presunta cocaína en el Pacífico

Personal naval en las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval de Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde fue trasladado el cargamento asegurado.

Secretaría de Marina / SSPC / FGR
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Michoacán, 17 de agosto de 2026.- Personal naval de la Secretaría de Marina localizó y aseguró 54 bultos balizados con más de 1,600 kilogramos de presunta cocaína que flotaban en el Océano Pacífico, aproximadamente a 178 millas náuticas —329 kilómetros— al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán, de acuerdo con información proporcionada por las autoridades.

El aseguramiento se realizó durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima de la Octava Región Naval y la Décima Sexta Zona Naval, en el que el personal avistó los objetos flotando en el mar y desplegó unidades para su localización y recuperación. La sustancia presenta características similares a la cocaína; el peso ministerial definitivo lo determinará la Fiscalía General de la República.

Imagen de rastreo a\u00e9reo infrarrojo de embarcaci\u00f3n menor sobre el Oc\u00e9ano Pac\u00edfico durante operativo nocturno de vigilancia mar\u00edtima de la Armada de M\u00e9xico Captura del sistema de rastreo aéreo nocturno utilizado durante el operativo marítimo en el Pacífico. Secretaría de Marina / SSPC / FGR

El material fue trasladado a las instalaciones de la Décima Sexta Zona Naval en Lázaro Cárdenas y puesto a disposición de la FGR en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Las autoridades estiman que el aseguramiento representa una afectación económica de 340 millones 200 mil pesos para los grupos delictivos y que se evitó la distribución de aproximadamente 3 millones 200 mil dosis.

Docenas de bultos negros con presunta coca\u00edna flotando balizados en el Oc\u00e9ano Pac\u00edfico, asegurados por la Armada de M\u00e9xico a 329 kil\u00f3metros de L\u00e1zaro C\u00e1rdenas Los 54 bultos balizados con más de 1,600 kilogramos de presunta cocaína, hallados flotando en el Pacífico durante un vuelo de patrullaje naval. Secretaría de Marina / SSPC / FGR

El hallazgo se produjo en continuidad con un operativo del día anterior en zona marítima contigua, donde la misma región naval aseguró una embarcación menor con cerca de 1,900 kilogramos de presunta cocaína y detuvo a dos presuntos infractores de la ley, quienes quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

La modalidad de bultos balizados flotando en altamar es utilizada por organizaciones criminales para trasladar droga por el Pacífico y recuperarla en puntos cercanos a la costa, según han señalado autoridades navales en operativos similares en los últimos meses.

seguridad gobierno semar criminalidad narcotrafico

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