Sinergia ejecuta cinco cateos y detiene a cinco personas en Querétaro

Las diligencias derivaron de investigaciones por delitos contra la salud y trata de personas; entre los indicios se encuentran más de 110 dosis de metanfetamina, cocaína en piedra y cocaína en polvo.

Agentes de Sinergia por Querétaro durante diligencias de cateo por delitos contra la salud y trata de personas, agosto 2026

Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Cinco personas fueron detenidas durante cinco diligencias de cateo ejecutadas por la Fiscalía General del Estado de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia, en el marco de investigaciones por delitos contra la salud y trata de personas.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, las intervenciones derivaron de carpetas de investigación activas. Como resultado de las diligencias se aseguraron más de 110 dosis de sustancias con características de metanfetamina, cocaína en piedra y cocaína en polvo, además de diversas plantas con características de marihuana.

Agentes de Sinergia por Quer\u00e9taro durante diligencias de cateo por delitos contra la salud y trata de personas, agosto 2026 Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx

Entre los indicios resguardados figuran una báscula, libretas de anotaciones, identificaciones, un DVR, dos computadoras portátiles y cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis por el personal de Servicios Periciales.

Agentes de Sinergia por Quer\u00e9taro durante diligencias de cateo por delitos contra la salud y trata de personas, agosto 2026 Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx

Derivado de las diligencias, dos inmuebles quedaron asegurados para preservar los indicios y continuar con los actos de investigación. En una de las intervenciones, la Fiscalía solicitó el apoyo de Protección Animal del municipio de Querétaro para el resguardo de un canino localizado en el lugar.

Agentes de Sinergia por Quer\u00e9taro durante diligencias de cateo por delitos contra la salud y trata de personas, agosto 2026 Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx

Las cinco personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica, precisó la dependencia. Las acciones se desarrollaron con participación de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro.

Agentes de Sinergia por Quer\u00e9taro durante diligencias de cateo por delitos contra la salud y trata de personas, agosto 2026 Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx

La estrategia Sinergia ha mantenido una cadencia sostenida de cateos durante 2026 en la zona metropolitana queretana; en julio pasado, ocho cateos en Querétaro y Corregidora derivados de investigaciones por narcomenudeo dejaron siete detenidos.

seguridad criminalidad cateos fiscalia

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