Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Cinco personas fueron detenidas durante cinco diligencias de cateo ejecutadas por la Fiscalía General del Estado de Querétaro como parte de la estrategia Sinergia, en el marco de investigaciones por delitos contra la salud y trata de personas.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, las intervenciones derivaron de carpetas de investigación activas. Como resultado de las diligencias se aseguraron más de 110 dosis de sustancias con características de metanfetamina, cocaína en piedra y cocaína en polvo, además de diversas plantas con características de marihuana.
Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx
Entre los indicios resguardados figuran una báscula, libretas de anotaciones, identificaciones, un DVR, dos computadoras portátiles y cuatro teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis por el personal de Servicios Periciales.
Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx
Derivado de las diligencias, dos inmuebles quedaron asegurados para preservar los indicios y continuar con los actos de investigación. En una de las intervenciones, la Fiscalía solicitó el apoyo de Protección Animal del municipio de Querétaro para el resguardo de un canino localizado en el lugar.
Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx
Las cinco personas detenidas serán puestas a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica, precisó la dependencia. Las acciones se desarrollaron con participación de personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro.
Personal ministerial, de la Policía de Investigación del Delito, la Policía Estatal y la Policía Municipal de Querétaro participó en los cinco cateos ejecutados en el marco de la estrategia Sinergia. rotativo.com.mx
La estrategia Sinergia ha mantenido una cadencia sostenida de cateos durante 2026 en la zona metropolitana queretana; en julio pasado, ocho cateos en Querétaro y Corregidora derivados de investigaciones por narcomenudeo dejaron siete detenidos.