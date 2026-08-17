Querétaro, 17 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro precisa los horarios de visita y de entrega de informes a familiares de pacientes atendidos en los servicios de Hospitalización y Urgencias de sus tres hospitales: el Hospital General Regional (HGR) Número 1, en avenida Zaragoza; el HGR Número 2, en El Marqués; y el Hospital General de Zona (HGZ) Número 3, en San Juan del Río.
En los tres establecimientos, las visitas están permitidas de lunes a domingo y días festivos, en dos franjas diarias: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.
Los informes sobre el estado de pacientes hospitalizados se entregan en dos horarios: de 10:30 a 11:30 y de 16:30 a 17:30 horas. En situaciones de emergencia, el personal médico proporcionará información a los familiares conforme a las necesidades de cada caso.
Para el servicio de Urgencias, los horarios de información son a las 6:00, 11:00, 18:00 y 00:00 horas. Si la gravedad del paciente lo requiere, se podrá brindar información adicional fuera de esos horarios. En Tococirugía, la información se proporciona a las 6:00, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 22:00 y 00:00 horas.
De acuerdo con el IMSS, en el caso de pacientes pediátricos y personas en situación de vulnerabilidad hospitalizados, la jefa o el jefe del servicio correspondiente podrá autorizar el acompañamiento de una persona cuidadora las 24 horas, de lunes a domingo y días festivos.
En el servicio de Pediatría, además del padre, la madre o la persona tutora legal, podrán registrarse hasta dos familiares o responsables para apoyar en el cuidado del menor, conforme a la organización familiar y las disposiciones del hospital.
Toda persona que ingrese a realizar una visita deberá presentar identificación oficial. Quienes permanezcan como acompañantes deberán llevar artículos de aseo personal —toalla, sandalias, jabón, desodorante, crema, esponja, papel higiénico, cepillo y pasta dental—, todos identificados con el nombre del paciente y colocados en bolsas de plástico transparentes.
El IMSS en Querétaro convocó a familiares y personas cuidadoras a respetar los horarios y disposiciones de cada unidad médica para garantizar una atención ordenada y segura.