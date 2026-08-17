Horarios de visita e informes en hospitales del IMSS Querétaro

El IMSS en Querétaro precisa los horarios para visita, entrega de informes y acompañamiento en el HGR 1, HGR 2 y HGZ 3.

Fachada del área de Urgencias del Hospital General Regional 1 del IMSS en Querétaro, con acceso principal y rampas visibles.

Hospital General Regional Número 1 del IMSS en Querétaro, donde se aplican los nuevos horarios de visita e informes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro precisa los horarios de visita y de entrega de informes a familiares de pacientes atendidos en los servicios de Hospitalización y Urgencias de sus tres hospitales: el Hospital General Regional (HGR) Número 1, en avenida Zaragoza; el HGR Número 2, en El Marqués; y el Hospital General de Zona (HGZ) Número 3, en San Juan del Río.

En los tres establecimientos, las visitas están permitidas de lunes a domingo y días festivos, en dos franjas diarias: de 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas.

Los informes sobre el estado de pacientes hospitalizados se entregan en dos horarios: de 10:30 a 11:30 y de 16:30 a 17:30 horas. En situaciones de emergencia, el personal médico proporcionará información a los familiares conforme a las necesidades de cada caso.

Para el servicio de Urgencias, los horarios de información son a las 6:00, 11:00, 18:00 y 00:00 horas. Si la gravedad del paciente lo requiere, se podrá brindar información adicional fuera de esos horarios. En Tococirugía, la información se proporciona a las 6:00, 10:00, 12:00, 16:00, 18:00, 22:00 y 00:00 horas.

De acuerdo con el IMSS, en el caso de pacientes pediátricos y personas en situación de vulnerabilidad hospitalizados, la jefa o el jefe del servicio correspondiente podrá autorizar el acompañamiento de una persona cuidadora las 24 horas, de lunes a domingo y días festivos.

En el servicio de Pediatría, además del padre, la madre o la persona tutora legal, podrán registrarse hasta dos familiares o responsables para apoyar en el cuidado del menor, conforme a la organización familiar y las disposiciones del hospital.

Toda persona que ingrese a realizar una visita deberá presentar identificación oficial. Quienes permanezcan como acompañantes deberán llevar artículos de aseo personal —toalla, sandalias, jabón, desodorante, crema, esponja, papel higiénico, cepillo y pasta dental—, todos identificados con el nombre del paciente y colocados en bolsas de plástico transparentes.

El IMSS en Querétaro convocó a familiares y personas cuidadoras a respetar los horarios y disposiciones de cada unidad médica para garantizar una atención ordenada y segura.

salud gobierno hospital general

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