San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- El deterioro de la carretera federal 45 en el tramo Huichapan-Palmillas genera daños diarios a los vehículos que transitan por esa vialidad: las hendiduras en la cinta asfáltica, visibles durante el día pero prácticamente imperceptibles de noche, provocan ponchaduras frecuentes y han estado detrás de accidentes registrados en ese corredor.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el problema se debe a la falta de mantenimiento y al bacheo de mala calidad que se aplica en el tramo, que no resuelve el deterioro de fondo sino que lo agrava con el tiempo y el tráfico.
La combinación de hendiduras profundas y baja iluminación nocturna convierte el tramo en una vialidad de alto riesgo para los conductores, en particular para quienes no conocen el estado del camino.
La carretera federal 45 Palmillas-Huichapan ha sido escenario recurrente de incidentes de seguridad en los límites del municipio con el estado de Hidalgo, zona donde grupos delictivos han registrado presencia.
La ausencia de vigilancia policial frecuente en el corredor se suma al riesgo vial, exponiendo a los automovilistas a dos tipos de peligro simultáneos: el deterioro de la vialidad y la inseguridad en un tramo con escasa presencia institucional.
El corredor ya ha sido señalado en episodios previos como zona de conflicto: en febrero pasado, un choque mortal en la carretera Huichapan-Palmillas dejó un conductor sin vida en el kilómetro 75, entre las comunidades de Cazadero y San Miguel Arcángel, en el municipio de San Juan del Río.
Automovilistas afectados en la carretera federal 45 Huichapan-Palmillas, donde el deterioro de la cinta asfáltica y la falta de iluminación nocturna provocan ponchaduras y accidentes de forma cotidiana.Rotativo