Baches en carretera federal 45 provocan ponchaduras y accidentes nocturnos

La escasa vigilancia policial en la vialidad, ubicada en los límites de San Juan del Río e Hidalgo, agrava el riesgo para quienes la transitan de noche.

Escena nocturna en carretera federal 45 Huichapan-Palmillas con vehículos detenidos y trabajos de emergencia en San Juan del Río.

Automovilistas afectados en la carretera federal 45 Huichapan-Palmillas, donde el deterioro de la cinta asfáltica y la falta de iluminación nocturna provocan ponchaduras y accidentes de forma cotidiana.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- El deterioro de la carretera federal 45 en el tramo Huichapan-Palmillas genera daños diarios a los vehículos que transitan por esa vialidad: las hendiduras en la cinta asfáltica, visibles durante el día pero prácticamente imperceptibles de noche, provocan ponchaduras frecuentes y han estado detrás de accidentes registrados en ese corredor.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el problema se debe a la falta de mantenimiento y al bacheo de mala calidad que se aplica en el tramo, que no resuelve el deterioro de fondo sino que lo agrava con el tiempo y el tráfico.

La combinación de hendiduras profundas y baja iluminación nocturna convierte el tramo en una vialidad de alto riesgo para los conductores, en particular para quienes no conocen el estado del camino.

La carretera federal 45 Palmillas-Huichapan ha sido escenario recurrente de incidentes de seguridad en los límites del municipio con el estado de Hidalgo, zona donde grupos delictivos han registrado presencia.

La ausencia de vigilancia policial frecuente en el corredor se suma al riesgo vial, exponiendo a los automovilistas a dos tipos de peligro simultáneos: el deterioro de la vialidad y la inseguridad en un tramo con escasa presencia institucional.

El corredor ya ha sido señalado en episodios previos como zona de conflicto: en febrero pasado, un choque mortal en la carretera Huichapan-Palmillas dejó un conductor sin vida en el kilómetro 75, entre las comunidades de Cazadero y San Miguel Arcángel, en el municipio de San Juan del Río.

Automovilistas afectados en la carretera federal 45 Huichapan-Palmillas, donde el deterioro de la cinta asfáltica y la falta de iluminación nocturna provocan ponchaduras y accidentes de forma cotidiana.Rotativo

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