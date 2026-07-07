Detienen a seis tras persecución y enfrentamiento en San Juan del Río

Un reporte anónimo al 911 activó el cerco; otros sujetos armados a bordo de un Mitsubishi lograron huir rumbo a Hidalgo.

Agentes rodean la camioneta Avalanche asegurada sobre la carretera en Palmillas

Elementos policiales resguardan la camioneta Avalanche asegurada tras el enfrentamiento armado. La unidad presenta daños visibles en la parte frontal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 07, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, Querétaro, 6 de julio de 2026.- Al menos seis personas fueron detenidas tras una persecución y un enfrentamiento armado registrados la tarde-noche del lunes sobre la carretera federal 45 Palmillas-Huichapan, entre las comunidades de Puerta de Palmillas y Paso de Mata. Los detenidos viajaban en una camioneta Chevrolet Avalanche negra que fue asegurada con armas largas; otros sujetos a bordo de un automóvil Mitsubishi lograron escapar.

El operativo se originó con un reporte anónimo a la línea de emergencias 911, que alertó sobre una camioneta Avalanche y un automóvil Mitsubishi, ambos de color negro, con tripulantes armados con armas largas y cortas y vestidos con equipo táctico. Con esa información se desplegaron elementos de las policías Municipal y Estatal (POES) y de la Agencia de Investigación del Delito.

Camioneta Avalanche circula escoltada por patrullas con luces encendidas La camioneta Avalanche es trasladada bajo resguardo policial por la carretera federal 57, luego de ser retirada de la zona del rotativo.com.mx

Los vehículos fueron ubicados sobre la carretera federal 57 México-Querétaro, a la altura del kilómetro 152, donde los agentes marcaron el alto. En lugar de detenerse, los tripulantes respondieron con disparos y continuaron la marcha, por lo que la persecución se prolongó hacia la carretera 45 Palmillas-Portezuelo.

Agente junto a la camioneta Avalanche con luces encendidas y el frente da\u00f1ado Un agente inspecciona la camioneta Avalanche, con el frente dañado, antes de su traslado a los patios de la Fiscalía. rotativo.com.mx

Entre Puerta de Palmillas y Paso de Mata, en una zona cerril cercana a la vialidad, los ocupantes de la Avalanche fueron asegurados. La camioneta fue retirada del monte y trasladada al estacionamiento de un restaurante ubicado en Palmillas, sobre la carretera federal 57, medida adoptada por seguridad de los agentes.

Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, con sede en San Juan del Río, instancia que definirá su situación jurídica. La camioneta fue llevada en grúa a los patios de la misma dependencia mientras continúan las diligencias de investigación.

Patrullas y motocicletas de la Polic\u00eda Municipal forman un punto de control nocturno Elementos de la Policía Municipal instalan un punto de control como parte del despliegue tras la persecución armada. rotativo.com.mx

Los sujetos que viajaban en el Mitsubishi, también con armamento y equipo táctico, enfilaron rumbo a Huichapan, Hidalgo, y evitaron ser detenidos. Las autoridades no han precisado el número de armas ni de vehículos asegurados en su totalidad, ni la identidad de los detenidos.

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