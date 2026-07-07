San Juan del Río, Querétaro, 6 de julio de 2026.- Al menos seis personas fueron detenidas tras una persecución y un enfrentamiento armado registrados la tarde-noche del lunes sobre la carretera federal 45 Palmillas-Huichapan, entre las comunidades de Puerta de Palmillas y Paso de Mata. Los detenidos viajaban en una camioneta Chevrolet Avalanche negra que fue asegurada con armas largas; otros sujetos a bordo de un automóvil Mitsubishi lograron escapar.
El operativo se originó con un reporte anónimo a la línea de emergencias 911, que alertó sobre una camioneta Avalanche y un automóvil Mitsubishi, ambos de color negro, con tripulantes armados con armas largas y cortas y vestidos con equipo táctico. Con esa información se desplegaron elementos de las policías Municipal y Estatal (POES) y de la Agencia de Investigación del Delito.
La camioneta Avalanche es trasladada bajo resguardo policial por la carretera federal 57, luego de ser retirada de la zona del rotativo.com.mx
Los vehículos fueron ubicados sobre la carretera federal 57 México-Querétaro, a la altura del kilómetro 152, donde los agentes marcaron el alto. En lugar de detenerse, los tripulantes respondieron con disparos y continuaron la marcha, por lo que la persecución se prolongó hacia la carretera 45 Palmillas-Portezuelo.
Un agente inspecciona la camioneta Avalanche, con el frente dañado, antes de su traslado a los patios de la Fiscalía. rotativo.com.mx
Entre Puerta de Palmillas y Paso de Mata, en una zona cerril cercana a la vialidad, los ocupantes de la Avalanche fueron asegurados. La camioneta fue retirada del monte y trasladada al estacionamiento de un restaurante ubicado en Palmillas, sobre la carretera federal 57, medida adoptada por seguridad de los agentes.
Los seis detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, con sede en San Juan del Río, instancia que definirá su situación jurídica. La camioneta fue llevada en grúa a los patios de la misma dependencia mientras continúan las diligencias de investigación.
Elementos de la Policía Municipal instalan un punto de control como parte del despliegue tras la persecución armada. rotativo.com.mx
Los sujetos que viajaban en el Mitsubishi, también con armamento y equipo táctico, enfilaron rumbo a Huichapan, Hidalgo, y evitaron ser detenidos. Las autoridades no han precisado el número de armas ni de vehículos asegurados en su totalidad, ni la identidad de los detenidos.