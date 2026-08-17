Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su formación desde las 5:30 am

El presidente municipal Felifer Macías recorrió las instalaciones de la Secretaría de Seguridad, donde la generación más reciente de cadetes combina disciplina, entrenamiento físico y materias académicas antes de egresar.

Cadetes del Instituto Policial de Estudios Superiores realizan honores a la bandera en las instalaciones de la SSPMQ en Querétaro.

Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su jornada formativa en las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores.

Municipio de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Antes de que amanezca, los cadetes de la Policía Municipal de Querétaro ya están formados en el patio del Instituto Policial de Estudios Superiores.

Son las cinco y media de la mañana cuando comienza la jornada que combina honores a la bandera, acondicionamiento físico y materias académicas; la misma que, en aproximadamente un mes, los convertirá en nuevos policías municipales al servicio de las familias queretanas.

Cadetes del Instituto Policial de Estudios Superiores realizan honores a la bandera en las instalaciones de la SSPMQ en Quer\u00e9taro. Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su jornada formativa en las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores. Municipio de Querétaro

Este lunes, el presidente municipal Felifer Macías hizo el recorrido por las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para observar el inicio de esa rutina. Lo acompañaron el secretario Juan Luis Ferrusca y el director del instituto, Emilio Rubano.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la generación en curso es la más reciente que atraviesa el proceso de formación inicial.

Cadetes del Instituto Policial de Estudios Superiores realizan honores a la bandera en las instalaciones de la SSPMQ en Quer\u00e9taro. Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su jornada formativa en las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores. Municipio de Querétaro

Los cadetes llegan a las seis de la mañana para los honores correspondientes y después alternan bloques de actividad física con materias académicas, con una pausa para comer antes de retomar la preparación en la tarde.

Macías destacó que el fortalecimiento de las generaciones en formación representa uno de los pilares para mantener los resultados que la corporación municipal ha alcanzado en materia de seguridad.

Cadetes del Instituto Policial de Estudios Superiores realizan honores a la bandera en las instalaciones de la SSPMQ en Quer\u00e9taro. Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su jornada formativa en las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores. Municipio de Querétaro

El estado ha impulsado ese mismo modelo en el nivel estatal: en junio de 2026, Querétaro graduó a 58 policías de proximidad que completaron mil 230 horas de formación inicial.

El proceso que atraviesan los cadetes de la Municipal abarca disciplina, conocimientos técnicos y capacidad de respuesta para desempeñarse como elementos de proximidad con una visión cercana a la ciudadanía.

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