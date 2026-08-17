Querétaro, 17 de agosto de 2026.- Antes de que amanezca, los cadetes de la Policía Municipal de Querétaro ya están formados en el patio del Instituto Policial de Estudios Superiores.
Son las cinco y media de la mañana cuando comienza la jornada que combina honores a la bandera, acondicionamiento físico y materias académicas; la misma que, en aproximadamente un mes, los convertirá en nuevos policías municipales al servicio de las familias queretanas.
Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su jornada formativa en las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores. Municipio de Querétaro
Este lunes, el presidente municipal Felifer Macías hizo el recorrido por las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para observar el inicio de esa rutina. Lo acompañaron el secretario Juan Luis Ferrusca y el director del instituto, Emilio Rubano.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, la generación en curso es la más reciente que atraviesa el proceso de formación inicial.
Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su jornada formativa en las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores. Municipio de Querétaro
Los cadetes llegan a las seis de la mañana para los honores correspondientes y después alternan bloques de actividad física con materias académicas, con una pausa para comer antes de retomar la preparación en la tarde.
Macías destacó que el fortalecimiento de las generaciones en formación representa uno de los pilares para mantener los resultados que la corporación municipal ha alcanzado en materia de seguridad.
Cadetes de la Policía Municipal de Querétaro inician su jornada formativa en las instalaciones del Instituto Policial de Estudios Superiores. Municipio de Querétaro
El estado ha impulsado ese mismo modelo en el nivel estatal: en junio de 2026, Querétaro graduó a 58 policías de proximidad que completaron mil 230 horas de formación inicial.
El proceso que atraviesan los cadetes de la Municipal abarca disciplina, conocimientos técnicos y capacidad de respuesta para desempeñarse como elementos de proximidad con una visión cercana a la ciudadanía.