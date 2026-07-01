Chiapas, 1 julio de 2026.- La Marina aseguró aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y detuvo a ocho personas este miércoles en dos intervenciones separadas frente a las costas de Chiapas, en aguas del Océano Pacífico.

El operativo se coordinó con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República.

La primera intervención derivó de patrullajes de vigilancia aérea y marítima: los elementos navales detuvieron a cuatro personas que llevaban 29 bultos con unos 860 kilogramos del estupefaciente.

En una segunda acción, cerca de las playas de San José El Hueyate, la Armada interceptó una embarcación menor con dos motores fuera de borda a bordo de la cual otros cuatro tripulantes trasladaban 13 bultos con 384 kilogramos de la presunta droga.

Los ocho detenidos y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, que definirá su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente. Hasta el momento no se difundieron las identidades ni las nacionalidades de los detenidos.

Las autoridades federales estimaron que con el aseguramiento se evitó la distribución de alrededor de 2.4 millones de dosis entre la población.

La dependencia naval señaló que, con esta incautación, el recuento oficial asciende a cerca de 74 toneladas de cocaína decomisadas en el mar durante la actual administración.

Las tareas se enmarcan en las labores permanentes de la Armada de México en funciones de Guardia Costera para inhibir el narcotráfico en aguas nacionales.

El litoral del Pacífico se mantiene como uno de los principales corredores usados por redes criminales para trasladar droga procedente de Sudamérica.