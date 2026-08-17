Morena califica reunión del PAN como pacto de complicidades rumbo a 2027

El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez, sostuvo que los queretanos tendrán dos opciones en 2027 y afirmó que Morena definirá su candidato mediante un proceso que calificó como democrático.

Alejandro Pérez, secretario general de Morena Querétaro, y el diputado Edgar Inzunza durante rueda de prensa en San Juan del Río, agosto 2026

Alejandro Pérez, secretario general de Morena en Querétaro, y el diputado Edgar Inzunza Ballesteros durante la conferencia de prensa en San Juan del Río, 18 de agosto de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez, calificó como un pacto de complicidades la reunión que el Partido Acción Nacional realizó el domingo con figuras de la dirigencia nacional y exgobernadores, y afirmó que los queretanos tendrán únicamente dos opciones en las elecciones de 2027: continuar con el PAN o sumarse al proyecto de Morena.

Durante una rueda de prensa realizada en San Juan del Río, Pérez mencionó por nombre a Diego Fernández de Cevallos, al senador Ricardo Anaya, al exgobernador Francisco Domínguez Servién, a la senadora Lupita Murguía y al exgobernador Ignacio Loyola como participantes de ese encuentro.

El dirigente morenista los calificó como figuras que representan, en sus palabras, lo peor de la política del blanquiazul, y atribuyó a cada uno señalamientos de diversa índole. Todas estas afirmaciones fueron realizadas por Pérez en su carácter de secretario estatal de Morena y no constituyen hechos acreditados.

Pérez señaló que la reunión del PAN refleja los intereses de un grupo de élite antes que los de los queretanos, y que lo que une a esos actores no es la defensa del estado sino sus complicidades.

El secretario general estuvo acompañado en la conferencia por el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Querétaro, quien respaldó las declaraciones.

Sobre Morena, Pérez indicó que el proceso para definir al candidato o candidata a la gubernatura de Querétaro quedará en manos de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, y que la selección se realizará mediante un mecanismo que describió como democrático, en el que los ciudadanos tendrán la última palabra. No precisó tiempos ni modalidad específica del proceso.

El escenario electoral de Querétaro 2027 enfrenta al PAN, que busca mantener la gubernatura que sostiene desde 2003, contra Morena, que aún no ha definido quién encabezará su proyecto en la entidad. El PAN tampoco ha formalizado candidatura y ha postergado deliberadamente la decisión.

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