San Juan del Río, 17 de agosto de 2026.- El secretario general de Morena en Querétaro, Alejandro Pérez, calificó como un pacto de complicidades la reunión que el Partido Acción Nacional realizó el domingo con figuras de la dirigencia nacional y exgobernadores, y afirmó que los queretanos tendrán únicamente dos opciones en las elecciones de 2027: continuar con el PAN o sumarse al proyecto de Morena.
Durante una rueda de prensa realizada en San Juan del Río, Pérez mencionó por nombre a Diego Fernández de Cevallos, al senador Ricardo Anaya, al exgobernador Francisco Domínguez Servién, a la senadora Lupita Murguía y al exgobernador Ignacio Loyola como participantes de ese encuentro.
El dirigente morenista los calificó como figuras que representan, en sus palabras, lo peor de la política del blanquiazul, y atribuyó a cada uno señalamientos de diversa índole. Todas estas afirmaciones fueron realizadas por Pérez en su carácter de secretario estatal de Morena y no constituyen hechos acreditados.
Pérez señaló que la reunión del PAN refleja los intereses de un grupo de élite antes que los de los queretanos, y que lo que une a esos actores no es la defensa del estado sino sus complicidades.
El secretario general estuvo acompañado en la conferencia por el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Querétaro, quien respaldó las declaraciones.
Sobre Morena, Pérez indicó que el proceso para definir al candidato o candidata a la gubernatura de Querétaro quedará en manos de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, y que la selección se realizará mediante un mecanismo que describió como democrático, en el que los ciudadanos tendrán la última palabra. No precisó tiempos ni modalidad específica del proceso.
El escenario electoral de Querétaro 2027 enfrenta al PAN, que busca mantener la gubernatura que sostiene desde 2003, contra Morena, que aún no ha definido quién encabezará su proyecto en la entidad. El PAN tampoco ha formalizado candidatura y ha postergado deliberadamente la decisión.